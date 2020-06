Dożywocie dla 121 osób. Wyroki za próbę puczu

W procesie, znanym w Turcji jako "proces generalnego dowództwa żandarmerii", osądzono do tej pory 245 osób. Spośród 121 skazanych w piątek na dożywocie, 86 osób otrzymało karę "zaostrzonego" dożywocia. Oznacza ona surowsze warunki więzienia i zastąpiła karę śmierci zniesioną w tym kraju w 2004 roku. Skazani zostali uznani za winnych "próby obalenia porządku konstytucyjnego".

Udaremniony pucz

W sumie od tego czasu zatrzymano według różnych źródeł od 55 tys. do 80 tys. osób, którym wytoczono procesy, a 150 tysięcy ludzi, w tym wojskowych, zostało zwolnionych z państwowych posad w ramach rozprawienia się z siatką Fethullaha Gulena, która - jak utrzymują władze - miała przygotować pucz. Policja nadal systematycznie urządza naloty na podejrzanych.

Zachodni sojusznicy Turcji i organizacje obrońców praw człowieka potępiają skalę represji w tym kraju, a krytycy Erdogana twierdzą, że wykorzystuje on udaremniony zamach stanu jako pretekst do zdławienia oporu przeciwników politycznych. Prezydent i jego Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) argumentują, że pewne środki są niezbędne do zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.