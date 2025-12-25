Mieli planować ataki w święta i Nowy Rok. Ponad 100 osób zatrzymanych

Turcja. Stambuł na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policja w Stambule uzyskała informacje, że członkowie dżihadystycznej organizacji terrorystycznej tzw. Państwa Iislamskiego (IS) planowali ataki podczas obchodów Bożego Narodzenia i Nowego Roku, wymierzone w szczególności w ludność niemuzułmańską - poinformowała w czwartek miejska prokuratura.

Policja przeprowadziła naloty na 124 miejsca w Stambule, zatrzymując 115 ze 137 poszukiwanych osób. Skonfiskowano kilka pistoletów i amunicję - podano w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Reuters.

Zatrzymania podejrzewanych o związki z IS

To kolejne w ostatnim czasie masowe zatrzymania osób podejrzanych o związki z IS w Turcji. W piątek w serwisie X turecki minister spraw wewnętrznych Ali Yerlikaya poinformował o zatrzymaniu 170 osób w 32 prowincjach kraju.

Tak zwane Państwo Islamskie przyznało się do przeprowadzenia kilku ataków terrorystycznych w Turcji, w tym w 2017 roku w klubie nocnym w Stambule, gdzie zginęło 39 osób. Do jednego z zamachów doszło w styczniu 2024 roku w kościele katolickim w tej największej tureckiej metropolii. Śmierć poniosła wówczas jedna osoba.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Prokurator chce 40 kar dożywocia dla sprawcy zamachu w Stambule

W grudniu ubiegłego roku tureckie siły bezpieczeństwa zatrzymały 32 podejrzanych o powiązania z IS. Domniemani terroryści mieli planować ataki na kościoły i synagogi, a także na ambasadę Iraku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD