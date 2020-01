Turcja wzywa do wprowadzenia Gruzji do NATO

- Gruzja nas potrzebuje i my potrzebujemy sojusznika takiego jak Gruzja - podkreślił w czwartek szef tureckiej dyplomacji podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

- Nie rozumiem, dlaczego do tej pory nie zaprosiliśmy Gruzji lub nie uruchomiliśmy planu działania dla Gruzji, aby stała się członkiem NATO - oznajmił Cavusoglu. - Z jednej strony jesteśmy krytykowani za relatywnie lepsze stosunki z Rosją jako sąsiadem, ale z drugiej nasi zachodni przyjaciele nie zgadzają się na zaproszenie Gruzji, ponieważ nie chcą prowokować Rosji - dodał.

Jak piszą tureckie media, w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild", opublikowanej w czwartek, szef MSZ w Ankarze powiedział, że "przeciwko przyjęciu Gruzji do NATO występują głównie Niemcy i Francja, Turcja natomiast zawsze podejmuje temat integracji Tbilisi w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego".

Perspektywy wejścia do Sojuszu przed Gruzją zostały otwarte w czasie szczytu NATO w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku. Przyznanie Tbilisi planu działań prowadzących do członkostwa uniemożliwił sprzeciw Berlina i Paryża, obawiających się napięć w stosunkach z Moskwą. Gruzja usłyszała jednak wówczas, że może liczyć na przystąpienie do Sojuszu w przyszłości.