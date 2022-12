Burmistrz Stambułu skazany za obrazę urzędników państwowych

Wywodzący się z opozycyjnej partii burmistrz Stambułu został skazany na karę ponad dwóch lat więzienia i "polityczny zakaz", który może doprowadzić do usunięcia go z urzędu. Polityk został skazany za wypowiedziany w 2019 roku komentarz dotyczący decyzji Najwyższej Komisji Wyborczej, która anulowała wynik wyborów na burmistrza Stambułu i nakazała ich powtórzenie.

Ekrem Imamoglu, burmistrz Stambułu wywodzący się z największej w Turcji partii opozycyjnej, został w środę skazany na karę ponad dwóch lat więzienia za obrazę urzędników państwowych - poinformowała agencja Associated Press.

Polityk, który objął stanowisko burmistrza największej tureckiej metropolii w 2019 roku, pokonując kandydata Partii Sprawiedliwości i Rozwoju prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, otrzymał również "polityczny zakaz", który może doprowadzić do usunięcia go z urzędu.

Spodziewane jest odwołanie się od wyroku polityka Republikańskiej Partii Ludowej (CHP). - Żaden człowiek nie może przejąć władzy nadanej przez ludzi - powiedział Imamoglu, odnosząc się do decyzji. Polityk został skazany za wypowiedziany w 2019 roku komentarz dotyczący decyzji Najwyższej Komisji Wyborczej, która anulowała wynik wyborów na burmistrza Stambułu i nakazała ich powtórzenie. - Ci, którzy anulowani wybory, to idioci - powiedział wówczas Imamoglu. Krytycy zwracają uwagę na to, że wyrok może być próbą odsunięcia Imamoglu od ewentualnego startu w wyborach prezydenckich zaplanowanych na rok 2023 - wyjaśniła agencja AP.