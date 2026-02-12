Logo strona główna
Świat

Bójka w parlamencie. Nie chcieli pozwolić na zaprzysiężenie ministra

Bójka w tureckim parlamencie
Bójka w tureckim parlamencie
Źródło: Reuters
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan mianował Akina Gurleka nowym ministrem sprawiedliwości. Gurlek, jeszcze jako główny prokurator Stambułu, był odpowiedzialny za bezprecedensowe represje wobec głównej partii opozycyjnej. Deputowani opozycji próbowali w środę uniemożliwić mu złożenie przysięgi. Doszło do bójki między politykami.

W tureckim parlamencie wybuchła bójka z udziałem deputowanych partii rządzącej i opozycji, którzy próbowali zablokować zaprzysiężenie nowego ministra sprawiedliwości. Akin Gurlek, jeszcze jako prokurator generalny Stambułu, nadzorował zatrzymania i procesy polityków opozycji.

Ostatecznie były prokurator generalny Stambułu złożył przysięgę w otoczeniu parlamentarzystów rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).

Bójka w tureckim parlamencie
Bójka w tureckim parlamencie
Źródło: Reuters

Główny prokurator Stambułu "nagrodzony" za represje wobec opozycji

Jako prokurator Gurlek przewodniczył głośnym procesom przeciwko członkom głównej partii opozycyjnej, Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) - procesom, które opozycja od dawna potępiała jako motywowane politycznie. Na polecenie Gurleka zatrzymano m.in., a następnie tymczasowo aresztowano, ówczesnego demokratycznie wybranego burmistrza Stambułu, Ekrema Imamoglu.

Imamoglu został kilka dni później wybrany przez CHP na swojego kandydata w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Jego zatrzymanie wywołało w Turcji największą falę protestów od 2013 roku.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Protesty na placu Taksim

Wiceprzewodnicząca CHP Gul Ciftci napisała w środę na platformie X, że "mianowanie głównego prokuratora Stambułu na stanowisko ministra sprawiedliwości jest wyraźną nagrodą za działania, jakie prowadził przeciwko partii" opozycyjnej. Rząd zapewnia, że Gurlek i cały wymiar sprawiedliwości działają niezależnie.

Prezydent Recep Tayyip Erdogan, poza zmianą w resorcie sprawiedliwości, mianował też w miejsce dotychczasowego szefa MSW Alego Yerlikai byłego gubernatora prowincji Erzurum Mustafę Ciftciego. Nie podano oficjalnego powodu rekonstrukcji rządu. W Dzienniku Urzędowym napisano jedynie, że ustępujący ministrowie "zwrócili się o zwolnienie" ze swoich obowiązków.

pc

Opracował Adam Styczek/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Depo Photos/ABACA/Abaca/East News

Turcja
