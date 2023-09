Belgijscy turyści chcieli przywieźć z Turcji trzy kamienie. Oskarżono ich o przemyt artefaktów archeologicznych

Belgijskie małżeństwo otrzymało sądowy zakaz opuszczania Turcji w związku z oskarżeniem o przemyt artefaktów archeologicznych. Para tłumaczyła się, że znalazła trzy kamienie, które chciała zabrać z urlopu jako ozdobę do swojego akwarium - przekazał belgijski dziennik "Het Nieuwsblad".

Małżeństwo z Antwerpii w północnej Belgii spędzało tegoroczne wakacje w Antalyi na południu Turcji . W sobotę planowało powrót do domu. Podczas kontroli bagażu na tamtejszym lotnisku okazało się jednak, że znajdujące się w walizce przedmioty wzbudziły podejrzenie pracowników lotniskowej ochrony.

Były to trzy kamienie, które Belgowie znaleźli podczas jednodniowej wycieczki do Manavgat, miasta położonego na wschód od Antalyi. Miały one ozdobić akwarium pary. Ochroniarze stwierdzili jednak, że małżeństwo chciało wywieźć z kraju cenne przedmioty archeologiczne.