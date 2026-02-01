Miejscowość Antalya na południu Turcji Źródło: Google Earth

O wypadku poinformował w niedzielę gubernator prowincji Antalya Hulusi Sahin. - Ośmiu naszych rodaków straciło życie, a 26 zostało rannych. Osoby z obrażeniami przewieziono do szpitali w regionie - oznajmił. Jak dodał, niektórzy są w stanie ciężkim.

Turcja. Osiem osób zabitych, 26 rannych w wypadku autokaru w mieście Antalya

Autokar jechał z miasta Tekirdag na zachodzie kraju do Antalyi. Wywrócił się na drodze, która była śliska z powodu deszczu. W tym miejscu panowała też mgła.

- Na tym skrzyżowaniu nie można jechać szybko, a wydaje się, że autokar jechał z dużą prędkością – powiedział Sahin

