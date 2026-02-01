Logo strona główna
Świat

Autokar wypadł z drogi. Kilkadziesiąt osób rannych, są ofiary śmiertelne

Turcja. Osiem osób zabitych, 26 rannych w wypadku autokaru w mieście Antalya
Miejscowość Antalya na południu Turcji
Źródło: Google Earth
W popularnym turystycznym mieście Antalya na południu Turcji doszło do wypadku autokaru. Pojazd wywrócił się i wypadł z drogi. Zginęło co najmniej osiem osób, a 26 odniosło obrażenia i trafiło do szpitala.

O wypadku poinformował w niedzielę gubernator prowincji Antalya Hulusi Sahin. - Ośmiu naszych rodaków straciło życie, a 26 zostało rannych. Osoby z obrażeniami przewieziono do szpitali w regionie - oznajmił. Jak dodał, niektórzy są w stanie ciężkim.

Turcja. Osiem osób zabitych, 26 rannych w wypadku autokaru w mieście Antalya
Turcja. Osiem osób zabitych, 26 rannych w wypadku autokaru w mieście Antalya

Autokar jechał z miasta Tekirdag na zachodzie kraju do Antalyi. Wywrócił się na drodze, która była śliska z powodu deszczu. W tym miejscu panowała też mgła.

- Na tym skrzyżowaniu nie można jechać szybko, a wydaje się, że autokar jechał z dużą prędkością – powiedział Sahin

Autorka/Autor: akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: DHA/AFP/EastNews

Turcja
