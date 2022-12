Ankara ostrzega Ateny w związku z ćwiczeniami wojskowymi na wyspach Rodos i Lesbos

czytaj dalej

Były prezydent Iranu Mohammad Chatami publicznie poparł antyrządowych demonstrantów i wezwał władze do uwzględnienia ich żądań "zanim będzie za późno". Zwracając się do rządu Raisiego i odnosząc do demonstrantów, powiedział: - Radzę urzędnikom docenić ich obecność i zamiast zajmować się nimi niesprawiedliwie, wyciągnąć do nich pomocną dłoń.