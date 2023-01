Ambasada USA ostrzega obywateli swojego kraju przed możliwymi atakami terrorystycznymi

czytaj dalej

Za atak dronów na instalacje wojskowe w Isfahanie, trzecim co do wielkości mieście Iranu, jest odpowiedzialny Izrael - poinformował w niedzielę amerykański dziennik "The Wall Street Journal". Powołał się przy tym na źródła zastrzegające sobie anonimowość. Izraelskie wojsko odmawia komentarzy w sprawie incydentu.