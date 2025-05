Znany aktor skazany za fałszywe zeznania

Operator RTL o sytuacji w Stambule Źródło: tvn24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: W 2013 roku w Stambule doszło do demonstracji w sprawie likwidacji parku Gezi.

Przerodziły się one w ogromne protesty antyrządowe. W czasie ich tłumienia przez siły bezpieczeństwa zginęło 12 osób, a tysiące zostały ranne.

Aktor Halit Ergenc został skazany za fałszywe zeznania w sprawie tych protestów.

Zdaniem sądu aktor Halit Ergenc niezgodnie z prawdą zaprzeczał znajomości z Memetem Ali Alaborą - aktorem i jednym z aktywistów sprzeciwiających się tureckim władzom. Wyrok został wydany w zawieszeniu.

W 2013 roku w Stambule doszło do demonstracji w sprawie likwidacji parku Gezi. Szybko przerodziły się one w demonstracje przeciw nasilającym się autorytarnym tendencjom rządu ówczesnego premiera, a obecnie prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Halit Ergenc Źródło: PAP/EPA

Krwawe protesty w Turcji

Demonstracje zostały stłumione przez siły bezpieczeństwa. Co najmniej 12 osób poniosło śmierć, a tysiące doznały obrażeń. Były to największe protesty antyrządowe w Turcji od 2002 roku, gdy partia Erdogana (Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, AKP), doszła do władzy.

Halit Ergenc zyskał międzynarodową sławę dzięki roli sułtana Sulejmana w serialu kostiumowym "Wspaniałe Stulecie". "Stulecie" zdobyło międzynarodową sławę i spowodowało modę na tureckie seriale. W Polsce serial był emitowany w latach 2014-2016.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo