Celem "zniszczenie nadziei na demokrację". Trybunał zajmie się aktem oskarżenia wobec opozycyjnej partii

Prokurator oskarża HDP o powiązania z separatystyczną organizacją Partia Pracujących Kurdystanu (PKK), która przez Ankarę uważana jest za organizację terrorystyczną. Mająca 55 posłów w liczącym 600 miejsc tureckim parlamencie HDP zaprzecza jednak, by miała jakiekolwiek powiązania z PKK i uważa, że rząd wykorzystuje sądy do celów politycznych - Celem tej akcji jest naród kurdyjski i jego wolność - powiedział jeden z współprzewodniczących HDP Mithat Sancar. - Ma także na celu zniszczenie nadziei na demokrację w Turcji, zdławienie tęsknoty za wolnością i całkowite pogrzebanie marzeń o pokoju - ocenił.

Trybunał Konstytucyjny odesłał poprzedni akt oskarżenia do prokuratury w marcu bieżącego roku z powodu uchybień proceduralnych. Obecny akt oskarżenia został ponownie złożony na początku tego miesiąca i przyjęty jednogłośnie w poniedziałek. Teraz akt zostanie przesłany do władz partii, by te mogły przygotować linię obrony - przekazała agencja Anadolu.