Ankara nie ustaje w ściganiu "ludzi powiązanych z Gulenem". Blisko setka zatrzymanych w całym kraju

Władze Turcji nakazały zatrzymanie 82 członków personelu wojskowego za powiązania z przebywającym od lat w USA islamskim kaznodzieją Fethullahem Gulenem. Według Ankary to on stał za udaremnionym zamachem stanu w 2016 roku - poinformowała turecka agencja Anatolia.

Operacja została przeprowadzona w 39 prowincjach kraju i do tej pory zatrzymano już 63 osoby. Spośród 82 podejrzanych 70 to wojskowi w służbie czynnej - przekazała we wtorkowej depeszy agencja Anatolia.