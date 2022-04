Turcja w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Balcer: nie spaliła sobie mostów

- Na pewno bliżej jest jej do Ukrainy z tego powodu, że jak spojrzymy na najważniejsze oficjalne deklaracje kluczowych polityków tureckich, to bezdyskusyjnie, (...), mamy do czynienia z potępieniem agresji, nazwaniem działań rosyjskich agresją, że jest ona nie do zaakceptowania, że jest ona naruszeniem integralności terytorialnej, że Turcja popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w granicach sprzed 2014 roku - wyliczał ekspert.