Raport ze wstępnymi ustaleniami singapurskiego Biura Badania Bezpieczeństwa Transportu (TSIB) ukazał się w środę 29 maja na oficjalnej stronie tamtejszego Ministerstwa Transportu. Dane do niego zostały pozyskane z rejestratora parametrów lotu oraz zapisu rozmów w kabinie pilotów.

W ustaleniach dokument wskazuje dokładny czas kluczowych momentów badanego lotu SQ321. Jak czytamy, 21 maja o godzinie 07:49:21 UTC (godz. 9:49 czasu polskiego) samolot przeleciał nad południową Birmą na wysokości 37 tysięcy stóp i prawdopodobnie nad obszarem rozwijającej się aktywności konwekcyjnej. Wtedy zaczęły być odczuwalne lekkie wibracje. Zanotowano niezamierzony wzrost wysokości samolotu i reakcję autopilota, który wyrównał do ustawionej wysokości. O godz. 7:49:32 słychać, jak pilot mówi, że włączyła się sygnalizacja zapięcia pasów. Po kilku sekundach doszło do dramatycznych wydarzeń , które zakończyły się śmiercią jednej osoby (podejrzewa się atak serca) i obrażeniami dziesiątek innych.

Turbulencje na pokładzie samolotu z Londynu do Singapuru. Wstępne ustalenia

"O godzinie 07:49:40 (UTC) w samolocie nastąpiła gwałtowna zmiana G (przeciążenie), (...). Prawdopodobnie spowodowało to, że pasażerowie, którzy nie byli zapięci pasami, unieśli się w powietrze" - czytamy. Sekundę później kolejna zmiana spowodowała upadek pasażerów znajdujących się w powietrzu. "Gwałtowne zmiany G w ciągu 4,6 sekundy spowodowały spadek wysokości o 178 ft (ok. 54 m), z 37 362 stóp do 37 184 stóp. Ta sekwencja zdarzeń prawdopodobnie spowodowała obrażenia załogi i pasażerów".