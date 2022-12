Mniej niż 10 procent Tunezyjczyków oddało głos w wyborach. "Dlaczego miałbym głosować?"

Zdaniem Frontu Zbawienia, kalicji głównych ugrupowań opozycyjnych, tak nieska frekwencja oznacza, że prezydent Saied nie ma legitymizacji społecznej do pełnienia urzędu i w związku z tym powinien podać się do dymisji. Opozycja wezwała obywateli kraju do wzniecenia "masowych protestów".

Dyktatorskie zapędy i zmiana konstytucji

Prezydent Kais Saied już jakiś czas temu zdradził swoje dyktatorskie zapędy. W lipcu ubiegłego roku zdymisjonował rząd i zawiesił parlament, co jego przeciwnicy uznali za zamach stanu. W lutym 2021 roku rozwiązał Najwyższą Radę Sądowniczą , organ, który od kilku lat dbał o niezależność sędziów. Tegoroczne antyrządowe demonstracje brutalnie rozpędzał, używając pałek i armatek wodnych. Wszystko to wzbudza obawy o przyszłość wywalczonego dekadę temu systemu demokratycznego.

Prezydent Kais Saied twierdząc, że kraj potrzebuje ratunku przed politycznym paraliżem doprowadził do zmiany konstytucji , przyjętej w 2014 roku w następstwie Arabskiej Wiosny. Nowa ustawa zasadnicza przyjęta w lipcu osłabiła uprawnienia parlamentu i podporządkowała go prezydentowi, który znacząco umocnił swoją władzę.

Wcześniej odbyło się referendum w tej sprawie. Podzielona tunezyjska opozycja zgodnie wzywała do bojkotu głosowania, oskarżając Saieda o dyktatorskie zapędy i ostrzegając przed zepchnięciem Tunezji z powrotem do ery autokratycznych rządów, jakie panowały w kraju przed rewolucją. Przekonywała, że zmiana konstytucji to ostatni gwóźdź do trumny dla demokratycznych zmian wywalczonych na fali Arabskiej Wiosny.