Wiece poparcia dla prezydenta Tunezji Kaisa Saieda. Rozbieżne dane o liczbie uczestników manifestacji

- To był historyczny dzień. Dzień, w którym na ulice wyszło 1,8 miliona ludzi - powiedział Kais Saied w trakcie spotkania z nowo desygnowaną premier rządu Najlą Bouden Romdhane . - Naród zabrał głos. Nie zawiedziemy Tunezyjczyków - dodał prezydent.

Saied wydaje dekrety z mocą ustaw

Przedstawiciele tunezyjskich elit politycznych nie przestają apelować do głowy państwa o przedstawienie programu działań gwarantujących wyjście z kryzysu i wyznaczenie daty powrotu do praktyki demokratycznej. W ostatnich dwóch tygodniach w kraju odbyły się dwie akcje protestacyjne, których uczestnicy domagali się powrotu do status quo ante.