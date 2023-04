Łódź z migrantami zatonęła na Morzu Śródziemnym. Co najmniej 20 osób zaginęło

U wybrzeży Tunezji zatonęła łódź, którą migranci z Afryki próbowali dostać się do Włoch przez Morze Śródziemne. Co najmniej 20 osób uważa się za zaginione - przekazał przedstawiciel władz z tunezyjskiego miasta Safakis, cytowany przez agencję Reutera.

Straży przybrzeżnej udało się uratować 17 osób, z których dwie są w stanie krytycznym. Co najmniej 20 osób uważa się za zaginione - mówił sędzia sądu w Safakis Faouzi Masmousdi, którego w sobotę cytowała agencja Reutera.

To kolejny przypadek, gdy na Morzu Śródziemnym dochodzi o zatonięcia łodzi, na pokładzie której znajdują się migranci. Tunezja przejęła od Libii rolę głównego punktu, z którego uciekający przed biedą i konfliktami w Afryce i na Bliskim Wschodzie starają się dotrzeć do Europy w nadziei na lepsze życie.

Migranci próbują dostać się do Europy przez Włochy

Tunezyjska Gwardia Narodowa podała w piątek, że ponad 14 tysięcy migrantów, głównie z państw Afryki Subsaharyjskiej, zostało przechwyconych lub uratowanych w pierwszych trzech miesiącach roku, gdy próbowali przedostać się do Europy. To pięciokrotny wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Według danych ONZ co najmniej 12 tysięcy migrantów, którzy dotarli w tym roku do Włoch , wyruszyło z Tunezji. Rok temu było ich 1300.

Europa musi się w najbliższym czasie liczyć z ogromną falą migrantów przybywających do jej wybrzeży z Afryki Północnej - powiedziała w piątek premier Włoch Giorgia Meloni. Wezwała ona Międzynarodowy Fundusz Walutowy i kilka najbogatszych państw do niezwłocznego udzielenia Tunezji pomocy, by zapobiec upadkowi tego państwa - czytamy w komunikacie.