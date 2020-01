Rzecznik TSUE: węgierska ustawa niezgodna z prawem Unii. Fidesz w odpowiedzi o miliardach "siatki Sorosa"

Opinia rzecznika jest wstępem do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sędziowie TSUE mogą się z nią zgodzić, co zazwyczaj się dzieje, lub wydać inne orzeczenie.

W 2017 roku Węgry przyjęły ustawę dotyczącą finansowania organizacji obywatelskich otrzymujących wsparcie z zagranicy. Tłumaczono, że chodzi o to, by finansowanie stanie się bardziej przejrzyste.

Przy rejestracji muszą one również podać nazwiska lub nazwy darczyńców, od których wsparcie wynosi co najmniej 500 tysięcy forintów (ok. 1,5 tysiąca euro) oraz dokładną kwotę wsparcia. Informacje te podlegają ogłoszeniu na platformie elektronicznej, do której dostęp jest publiczny i bezpłatny.