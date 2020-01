TVN24: polska sprawa może zająć TSUE wiele tygodni

Wszystko w rękach wiceprezes TSUE

Bruksela chce tymczasowego zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wniosek trafił na biurko wiceprezes unijnego trybunału. Rosario Silva de Lapuerta to hiszpańska sędzia, która już orzekała w sprawie polskiej praworządności i dobrze zna sprawę wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Przepisy pozwalają, by wstępną decyzję o środkach tymczasowych wydała niemal od ręki.

Wszystko wskazuje jednak na to, że TSUE nie skorzysta tym razem z szybkiej ścieżki. - Pani wiceprezes najpewniej wezwie strony do Luksemburga, by uzasadniły swoje stanowiska - słyszymy nieoficjalnie w źródłach związanych ze sprawą. To spowoduje, że sprawa przeciągnie się co najmniej o kilka tygodni. Według naszych informacji Trybunał notyfikował już wniosek KE polskiemu rządowi i poprosił o złożenie wyjaśnień. Sędziowie czekają teraz, aż polskie MSZ formalnie ustosunkuje się do zarzutów Brukseli.