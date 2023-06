Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi wyrok w sprawie zmian w polskim sądownictwie

Na poniedziałek zaplanowane jest ogłoszenie wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej zmian w polskim sądownictwie. W kwietniu 2021 roku Komisja Europejska wniosła przeciwko Polsce skargę do TSUE, oceniając, że nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw naruszają unijne prawo.

W toku postępowania, na wniosek Komisji Europejskiej, wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE postanowieniem z 14 lipca 2021 roku nakazała Polsce zawieszenie stosowania kwestionowanych przepisów, a w szczególności przepisów dotyczących kompetencji nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu wydania wyroku w sprawie.

W październiku 2021 roku TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości 1 miliona euro dziennie za to, że nie zawiesiła stosowania przepisów wobec sędziów, odnoszących się do uprawnień ówczesnej, nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej SN.