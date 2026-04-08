Kropka nad i

Trzy warunki zwycięstwa. Generał Polko ocenia, czy Amerykanie je zrealizowali

Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford
Trzy warunki zwycięstwa. Polko ocenia, czy zrealizowali je Amerykanie
Źródło: TVN24
Trudno jest osiągnąć zwycięstwo, jeżeli nie określi się kryteriów. Dalej nie znamy celów prezydenta Donalda Trumpa w wojnie z Iranem - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 generał Roman Polko. Zaznaczył, że według teoretyka wojny Carla von Clausewitza, "żeby zwyciężyć przeciwnika, należy zrealizować trzy warunki". Ocenił, czy Amerykanie je zrealizowali. Krzysztof Płomiński, były ambasador w krajach Bliskiego Wschodu zastanawiał się z kolei, kto doradzał Trumpowi w sprawie ataku na Iran.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy z wtorku na środę, że zaakceptował pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni z Iranem pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Zarówno strona amerykańska, jak i irańska deklarują zwycięstwo.

Były dowódca jednostki wojskowej GROM, generał Roman Polko podkreślił w środę w "Kropce nad i", że "trudno jest osiągnąć zwycięstwo, jeżeli nie określi się kryteriów tego zwycięstwa". Ocenił, że dalej nie znamy celów prezydenta USA Donalda Trumpa. - Nie były zdefiniowane. Właściwie co jedno przemówienie, to mówił o czymś innym - dodał.

Generał Polko o trzech warunkach do zwycięstwa

Przypomniał o dziele pruskiego teoretyka wojny Carla von Clausewitza - "O wojnie". Dodał, że jest ono "podstawą też amerykańskich regulaminów wojennych". - I tam wyraźnie jest napisane, że żeby zwyciężyć przeciwnika, należy zrealizować trzy warunki - zaznaczył Polko.

Wskazał, że pierwszy to "teren opanować". - I tu w tej sytuacji nie ma opanowania terenu, bo nawet w cieśninie Ormuz teraz Iran jeszcze bardziej dominuje i pobiera opłaty za to, że umożliwia transport towarów tym kanałem - ocenił Polko.

Drugi warunek to "siły przeciwnika pokonać". - Nie były pokonane, ponieważ Iran znalazł sposób na mocarstwo jakim są Stany Zjednoczone. Prowadził wojnę asymetryczną i w istocie uświadomił sobie potęgę samego Iranu, bo przecież nie musi atakować w taki sposób, jak Amerykanie, ale może właśnie zablokować cieśninę, może atakować infrastrukturę big techów, może atakować instalacje czy nawet stacje odsalania wody - mówił generał.

Trzeci warunek, powiedział Polko, to "wolę walki złamać". - I tej woli walki niestety nie udało się złamać. Iran w dalszym ciągu będzie nękał swój własny naród. Nie udało się ich odsunąć od władzy, reżim wręcz się umocnił, a ostatnie wypowiedzi pokazują, że Iran nie zrezygnował ze sponsorowania terroryzmu w tamtym rejonie - mówił.

- Bo czym innym jest Hezbollah, jak nie taką bojówką Iranu, która zakłóca normalne funkcjonowane chociażby Saudów w tamtym regionie - dodał.

"Kto Trumpowi wytłumaczył, że jest to możliwe? Nie wiem"

Krzysztof Płomiński, były ambasador RP w Iraku oraz Arabii Saudyjskiej, podkreślił, że "Iran to nie jest tylko przywódca, jak w Wenezueli czy może kiedyś na Kubie, którego wystarczy usunąć w taki czy inny sposób, żeby cały reżim się zawalił".

- Iran to jest jednak system budowany przez całe dziesięciolecia, mający swoją ideologię, swoją legendę również, i mający sposoby na przetrwanie, ponieważ ten kraj jest obłożony od kilkudziesięciu lat, od początku funkcjonowania Republiki Islamskiej (1979 - red.) sankcjami, bardzo poważnymi - mówił. - Są ataki. Była wojna z Irakiem, która kosztowała Iran ogromne pieniądze - zauważył.

Powiedział, że "każdy specjalista i każdy uczciwy analityk wiedział wcześniej, że reżimu ot tak w Teheranie nie da się obalić". - Kto prezydentowi Trumpowi wytłumaczył, że jest to możliwe? Nie wiem. W każdym razie powinni go w tej chwili pociągnąć do odpowiedzialności - skwitował.

"Iran będzie w stanie się odbudować"

Zdaniem generała Polko "Iran będzie w stanie się odbudować".- Teraz myślę, że - bardziej nawet niż wcześniej - będzie skłonny do tego, aby zbudować bombę jądrową, bo zdaje sobie sprawę, że szantażować, terroryzować może za pomocą Shahedów [dronów - red.], ale potęgą, której nikt w tamtym regionie nie zaatakuje, będzie wtedy, jeżeli będzie dysponował właśnie bronią nuklearną - powiedział.

Płomiński ocenił, że "Iran został ciężko zraniony i konsekwencje tego ciosu będzie musiał odrabiać przez bardzo wiele lat, zakładając, że będą sprzyjające warunki". - Że to, czego się domaga w tej chwili, czyli reparacji, zdjęcia sankcji, będzie funkcjonowało, że jednocześnie społeczeństwo po tym ciosie, które będzie w tej chwili w bardzo trudnych warunkach, jeszcze zdecydowanie bardziej trudnych niż dotychczas, również zachowa spokój i nie będzie tam wewnętrznych niepokojów - powiedział.

Jak mówił, "jeżeli rzeczywiście te warunki będą spełnione, (...) Iran może się odbudować stosunkowo szybko". - Będzie również, myślę, bliżej w tej chwili myślenia, którego dotychczas jednak nie było w praktyce, żeby wyposażyć się w broń atomową - ocenił.

Gen. Polko: Iran znalazł sposób na mocarstwo

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica