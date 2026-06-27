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Świat

Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Mama uratowała malutką córkę, ale sama zginęła

Kamila Grenczyn
Zespół autorów
Oprac. Kamila GrenczynOprac. Filip Czerwiński
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wpis
Skutki trzęsień ziemi w stanie La Guaira, Wenezuela
Źródło wideo: CNN
Żona wenezuelskiego piłkarza uratowała życie ich malutkiej córeczce, ale sama zginęła - przekazał w mediach społecznościowych jej mąż, Hector Bello. "Opowiem jej historię o tym, jak ją uratowałaś, kochanie - jak oddałaś życie za naszą córkę" - napisał.

Dwa silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 nawiedziły w środę północną i środkową Wenezuelę, powodując rozległe zniszczenia. Władze kraju poinformowały w piątek, że zginęło co najmniej 920 osób, a ponad 3 tysiące zostało rannych. Zaginionych jest dziesiątki tysięcy.

Oddała życie za córkę

Piłkarz Hector Bello napisał w piątek, że jego żona - która według wenezuelskich mediów miała na imię Andrea - zginęła, ratując ich córeczkę, która jest niemowlęciem.

"Zawsze będziesz naszą bohaterką, Mamusiu. Zadbam o to, żeby nasza córeczka pamiętała, jaka byłaś wspaniała, jak bardzo ją kochałaś. Opowiem jej historię o tym, jak ją uratowałaś, kochanie - jak oddałaś życie za naszą córkę, jak byłaś odważną kobietą, która nigdy jej nie opuściła, nawet gdy wydawałaś ostatnie tchnienie" - wyznał na Instagramie.

W serii postów Bello powiedział, że udał się do Caracas, gdzie jego córka przebywa w szpitalu. "Moja córka i jej ciotka czują się dobrze, nie zostaną dziś wypisane - zostaną w szpitalu. Bardzo dziękuję za wsparcie w tym ogromnym bólu" - napisał w piątek wieczorem.

W osobnej relacji na Instagramie Bello napisał: "Jak mam wytłumaczyć twojej córce, że straciłeś życie, aby ją uratować, a ja nic nie zrobiłem? Jak mam to wytłumaczyć? Daj mi teraz siłę".

Kondolencje dla rodziny

Lokalna organizacja prasowa i promocyjna wenezuelskich piłkarzy, Cumana de Campeones, również opublikowała informację o śmierci kobiety.

"Z przykrością informujemy, że partnerka piłkarza Hectora Bello 'Kike' - pochodzącego z Cumany - została znaleziona martwa w gruzach po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło kraj" - czytamy.

"Cały stan Sucre i cała społeczność piłkarska składają Państwu wyrazy szacunku i solidarności, mając nadzieję, że znajdą Państwo ukojenie w tym trudnym czasie" - przekazano. Cumana jest stolicą stanu Sucre w północno-wschodniej Wenezueli.

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Źródło: BBC News, tvn24.pl
Tagi:
Wenezuelatrzęsienie ziemiTrzęsienia ziemiAmeryka PołudniowaAmeryka ŁacińskaKlęski żywiołowe
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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