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Świat

Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 1430 osób

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Służby przeszukują gruzowisko w La Guaira w Wenezueli, 26 czerwca 2026 roku
Skutki trzęsienia ziemi w Wenezueli
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: Ronald Pena R/PAP/EPA
Przewodniczący parlamentu Wenezueli przekazał, że bilans ofiar śmiertelnych środowego trzęsienia ziemi wzrósł do 1430 osób. Dodał, że ponad trzy tysiące osób zostało rannych, a kolejne ponad trzy tysiące straciło dach nad głową.

Do 1430 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli - poinformował w sobotę przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez. Dodał, że jest też 3238 rannych, a 3142 osoby zostały bez dachu nad głową.

W piątek Rodriguez informował o 920 zabitych. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans może być znacznie wyższy. Wciąż trwają poszukiwania tysięcy osób.

Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: Ronald Peńa R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Źródło zdjęcia: RONALD PENA R/PAP/EPA

Ratownicy z całego świata pomagają Wenezueli

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez poinformowała w piątek wieczorem, że do jej kraju przybyli już ratownicy z Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch.

Agencja AFP podała, powołując się na amerykańskiego urzędnika, że na lotnisku międzynarodowym pod stolicą kraju, Caracas, które było zamknięte z powodu zniszczeń, uruchomiono jeden z pasów startowych i lądują tam samoloty z pomocą humanitarną z USA. - Po otwarciu lotniska zwiększymy tempo dostarczania pomocy - powiedział urzędnik.

Prezydent Salwadoru Nayib Bukele ogłosił natomiast, że ekipa z jego kraju po siedmiu godzinach starań wydostała spod gruzów żywą 39-letnią kobietę. Poinformował też o uratowaniu nastolatki i jej psa z zawalonego budynku w mieście Catia La Mar w stanie La Guaira, który najbardziej ucierpiał w wyniku kataklizmu.

Dwa silne wstrząsy na zachód od Caracas

Podwójne trzęsienie ziemi nawiedziło północną Wenezuelę w środę około godziny 18 czasu miejscowego (o północy ze środy na czwartek czasu polskiego). Żywioł spowodował rozległe zniszczenia między innymi w Caracas i leżącym na północ od stolicy stanie La Guaira.

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała, że epicentrum obu znajdowało się około 170 kilometrów na zachód od Caracas. Według USGS pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a 39 sekund później nastąpił silniejszy wstrząs - o magnitudzie 7,5.

USGS podała, że były to najsilniejsze wstrząsy na tym obszarze (w promieniu około 250 kilometrów od epicentrum) od początku XX wieku. W całej północnej Wenezueli w ciągu ostatniego stulecia odnotowano pięć trzęsień ziemi o magnitudzie 7 lub większej.

Dwa trzęsienia ziemi w Wenezueli - przybliżona lokalizacja epicentrum
Dwa trzęsienia ziemi w Wenezueli - przybliżona lokalizacja epicentrum
Źródło zdjęcia: Mapy Google

W piątek odnotowano wstrząs wtórny o magnitudzie 4,9 z epicentrum zlokalizowanym około 80 kilometrów na północny zachód od Caracas.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) oceniła w sobotnim komunikacie, że potrzeba pomocy humanitarnej jest "natychmiastowa i znacząca", a obecnie priorytetem pozostają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Agenda ONZ oszacowała przy tym, że skutkami kataklizmu może być dotkniętych nawet 6,76 miliona osób.

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Tagi:
WenezuelaAmeryka PołudniowaAmeryka ŁacińskaKlęski żywiołoweTrzęsienia ziemitrzęsienie ziemi
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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