Świat Terrorysta z ETA odnaleziony po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Ukrywał się 47 lat Oprac. Mikołaj Stępień |

Trwają akcje poszukiwawcze w Wenezueli Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RONALD PENA R

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Baskijski separatysta Luis Maria Olalde, znany pod pseudonimem "Txistu", ukrywał się w Ameryce Południowej po dokonaniu w 1979 roku zamachu terrorystycznego. w Kraju Basków, na północy Hiszpanii. Zginęło w nim dwóch hiszpańskich żandarmów.

Według portalu 24 Noticias, na trop Olalde hiszpańska policja natrafiła po wydobyciu go nazajutrz po trzęsieniu ziemi spod jednego ze zniszczonych budynków w Caracas, stolicy Wenezueli. W kataklizmie zginęła jego żona oraz wnuczka.

Wenezuela. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa w budynku uszkodzonym przez trzęsienie ziemi w Caracas Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD PENA R

Baskijski terrorysta odnaleziony po trzęsieniu ziemi. Chcą jego ekstradycji

Hiszpański wymiar sprawiedliwości, jak wynika z poniedziałkowych ustaleń dziennika "El Pais", będzie domagał się ekstradycji Olalde.

Terrorystyczna organizacja ETA walcząca od lat 60. o utworzenie niezależnego od Hiszpanii i Francji państwa Basków ogłosiła samorozwiązanie w 2018 roku. Z szacunków hiszpańskiego MSW wynika, że separatyści z ETA zabili łącznie 853 osoby.

Według opublikowanych w poniedziałek przez władze Wenezueli statystyk, w podwójnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 zginęło ponad 4500 osób. Oznacza to, że liczba ofiar wzrosła o ponad 71 w porównaniu z danymi z niedzieli. Służby ratownicze wydobyły z uszkodzonych budynków 6462 osoby.