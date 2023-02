Zawalił się 12-piętrowy wieżowiec, deweloper wydał oświadczenie. "Nie biorę na siebie winy"

"Zbudowaliśmy konstrukcję zgodnie z planem, projektem i ustawodawstwem" - twierdzi właściciel wieżowca w tureckiej Antiochii, Mehmet Yasar Coskun, cytowany przez portal Cumhuriyet. Pod gruzami składającego się z 250 mieszkań budynku może znajdować się większość z około tysiąca mieszkańców. Biznesmen został zatrzymany na lotnisku w Stambule, skąd zamierzał odlecieć do Czarnogóry. Po aresztowaniu wydał oświadczenie.

W piątek, 10 lutego, Mehmet Yasar Coskun został zatrzymany na podstawie nakazu prokuratorskiego na lotnisku w Stambule , skąd usiłował odlecieć do Czarnogóry - przekazał portal Middle East Eye. Cztery dni wcześniej w wyniku trzęsienia ziemi zawalił się wybudowany przez jego firmę wieżowiec Ronesans Rezidans - położony w mieście Antiochia na południu Turcji . Mieszkania w budynku przedstawiane były w prospektach reklamowych jako luksusowe nieruchomości wybudowane zgodnie z wszelkimi wymogami prawa budowlanego.

W czwartek, dzień przed aresztowaniem Mehmeta Yasara Coskuna, turecki minister sprawiedliwości Bekir Bozdag ogłosił, że wszczęto dochodzenia w sprawie budynków, które runęły podczas trzęsienia ziemi i przysypały gruzem tysiące ludzi. - Winni zaniedbań i błędów oraz ci, którzy są odpowiedzialni za zniszczenia po trzęsieniu ziemi, zostaną zidentyfikowani i pociągnięci do odpowiedzialności przez wymiar sprawiedliwości - zapowiedział minister.

Turcja. Zawalił się wieżowiec, oświadczenie właściciela

"Nie wiem też, dlaczego Ronesans Rezidans się zawalił. Przed rozpoczęciem budowy wykonano badania gruntu, był on w dobrym stanie. Uzyskano wszystkie pozwolenia, pobrano niezbędne próbki (…), przeprowadzono niezbędne badania i zapewniono ich kontrolę" - przekazał aresztowany biznesmen. Dodał, że budowa była dokumentowana na zdjęciach i nagraniach, a on może udostępnić je śledczym.

W dalszej części pisma Coskun zapewnił, że do Czarnogóry, w której znajduje się kilka wzniesionych przez jego firmę budynków, zamierzał polecieć wyłącznie w celach biznesowych. "Moja podróż do Czarnogóry była wcześniej zaplanowana, bilet lotniczy kupiłem 8 lutego. Nie ma związku między trzęsieniem ziemi i zawaleniem się budynku a moim wyjazdem do Czarnogóry. Zdecydowanie nie próbowałem wyjechać, aby uniknąć śledztwa. Zbudowaliśmy konstrukcję zgodnie z planem, projektem i ustawodawstwem. Dlatego nie biorę na siebie winy" - zakończył.