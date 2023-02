Turcja i Syria. Drugi dzień akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi. Coraz więcej zabitych i stan wyjątkowy

W poniedziałek nad ranem południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie ok. 7,8. W jego wyniku zawalały się całe bloki mieszkalne i szpitale. Jak podał wiceprezydent Fuat Oktay, w Turcji jest co najmniej 3549 zabitych. W Syrii zginęły co najmniej 1602 osoby, ale w kraju tak zniszczonym i podzielonym przez dekadę wojny domowej oszacowanie strat i prowadzenie akcji ratunkowych jest zdecydowanie trudniejsze.