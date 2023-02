"Ludzie są poruszeni, to narodowa tragedia". Korespondent TVN24 jedzie w stronę miejsca katastrofy

Jesteśmy w drodze, mijamy spontanicznie organizowane grupy ratowników. To jest narodowa tragedia, ale z drugiej strony moment zjednoczenia, solidarności - mówił we wtorek rano korespondent TVN24 Paweł Łukasik, który jest już w Turcji i jedzie na miejsce, gdzie w poniedziałek doszło do katastrofalnego trzęsienia ziemi.

W poniedziałek nad ranem południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie ok. 7,8. W jego wyniku zawalały się całe bloki mieszkalne i szpitale. Tureckie i syryjskie służby przekazały w nocnych komunikatach, że zginęło co najmniej 4000 osób. Wstrząsy wtórne wciąż nawiedzają region. Odnotowano ich ponad 1000.

Korespondent TVN24 jedzie na miejsce katastrofy

Na miejsce katastrofy zmierza korespondent TVN24 Paweł Łukasik. We wtorek rano telefonicznie połączył się ze studiem TVN24.

- Jesteśmy w drodze, mijaliśmy spontanicznie organizowane grupy - nie tylko przez państwo, ale też oddolne. Przez Budapeszt do Stambułu lecieliśmy z grupą kilkunastu ratowników z psami. Później w samolocie spotkaliśmy kolejnych, byli witani brawami, chwaleni przez kapitana. To wzruszające momenty - powiedział.

Około godziny 8 rano przekazał, że razem z ekipą jest "w środkowej Turcji". - Od czasu do czasu widać jadące konwoje z pomocą. Dużym problemem jest też pogoda. W Turcji, przynajmniej środkowej, sypie gęsty śnieg, leży już kilkanaście centymetrów. To oczywiście nie sprzyja temu, co będą robić ratownicy, utrudnia dotarcie do najtrudniej dostępnych miejsc - relacjonował Łukasik.

Jak mówił, "ludzie są poruszeni, to jest narodowa tragedia, ale z drugiej strony moment zjednoczenia, solidarności". - Pozostaje trzymać kciuki za ratowników i wspierać ich w kolejnych dniach. Teraz pomoc, ratowanie życia, jest najważniejsze. Później przyjdzie jeszcze wiele tygodni i miesięcy potrzebnych do tego, by tysiące osób w Turcji mogło wrócić do domów, odbudowywać swoje życie - dodał korespondent.

