Trzęsienie ziemi. Izrael gotów przekazać pomoc Syrii, z którą jest w konflikcie

Izrael jest gotów spełnić prośbę Syrii o pomoc w usuwaniu skutków trzęsienia ziemi, które nawiedziło w poniedziałek ten kraj oraz sąsiednią Turcję - przekazał premier Benjamin Netanjahu. Agencja Reutera zwraca uwagę, że byłby to rzadki przypadek współpracy między pogrążonymi w konflikcie państwami. Wcześniej szef izraelskiego rządu polecił wysłanie pomocy do Turcji.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że nakazał skierowanie izraelskiej pomocy do Turcji, epicentrum poniedziałkowego trzęsienia ziemi. Dodał, że pierwsze transporty powietrzne wyruszą wieczorem. - Otrzymaliśmy prośbę, by zrobić to samo dla wielu ofiar trzęsienia ziemi w Syrii. Poleciłem, by również to zrobić - oświadczył szef izraelskiego rządu.