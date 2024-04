Trzęsienie ziemi na Tajwanie. Czym jest Pierścień Ognia

W środę na Tajwanie doszło do poważnego trzęsienia ziemi. Wyspa jest jednym z miejsc na świecie szczególnie narażonych na takie katastrofy naturalne. Wynika to z jej położenia na obszarze zwanym Pacyficznym Pierścieniem Ognia.

W środę rano silne trzęsienie ziemi o magnitudzie między 7,2 a 7,7 nawiedziło wybrzeże Tajwanu. Epicentrum znajdowało się ok. 25 km na południowy wschód od powiatu Hualien. Doszło do zawalenia się kilkudziesięciu budynków, zginęło co najmniej siedem osób, a ponad 700 zostało rannych. Wiele może być uwięzionych pod gruzami. Jak dotąd odnotowano ponad 100 wstrząsów wtórnych.