Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi na granicy Turcji i Syrii

W wyniku trzęsienia ziemi, które w poniedziałek nawiedziło południową Turcję i Syrię życie straciło przeszło 15 tysięcy osób. Strona turecka informuje o ponad 12 tysiącach ofiar śmiertelnych, z kolei w Syrii zginęło blisko trzy tysiące ludzi. Tymczasem władze w Ankarze, krytykowane za brak działań tureckich służb, ograniczyły w środę dostęp do Twittera.

Turcja ogranicza dostęp do Twittera

W związku z pojawiającą się na Twitterze krytyką reakcji rządu na trzęsienia ziemi, niektórzy dostawcy usług telefonii komórkowej w Turcji ograniczyli w środę dostęp do tego portalu - poinformowała agencja AFP.

Hiszpania wysyła okręty na pomoc Turcji

Do hiszpańskiej jednostki ratunkowej już udzielającej pomocy ofiarom poniedziałkowego trzęsienia ziemi w Turcji dołączyły w środę cztery okręty marynarki wojennej, które do tej pory brały udział w manewrach na Morzu Śródziemnym. Są to: lotniskowiec "Juan Carlos I", okręt szturmowy "Galicia", fregata "Blas de Lezo" i bojowy okręt zaopatrzeniowy "Cantabria" - poinformowała minister obrony Margarita Robles.