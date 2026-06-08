Trzęsienie ziemi na Filipinach. Rośnie bilans ofiar

Trzęsienie ziemi na południu Filipin. Zniszczenia Źródło wideo: GenSan DEV., Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/EMIL ELBERT P. PRUDENTE

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W wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8 zginęły co najmniej 32 osoby - poinformowała agencja informacyjna Reuters, powołując się na filipińskie władze. Dodała, że 134 osoby są ranne, a bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Wcześniej pisaliśmy o co najmniej 19 zabitych.

Epicentrum znajdowało się u wybrzeży wyspy Mindanao. Wstrząsy wystąpiły o godzinie 7.37 czasu lokalnego [godzina 1.37 w Polsce - red.]. Hipocentrum znajdowało się na głębokości 33 kilometrów - podała filipińska agencja sejsmologiczna Phivolcs. Instytucja ta szacowała w pierwszym biuletynie moc wstrząsów na 7,0. Z kolei niemiecki instytut GFZ początkowo oceniał siłę kataklizmu nawet na 8,2.

Uszkodzony przez wstrząsy budynek szkoły w prowincji Davao del Sur Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CERILO EBRANO

Rozległe zniszczenia

Wstrząsy doprowadziły do zawalenia się wielu budynków i uszkodzeń infrastruktury. Z powodu rozległych szkód władze lotnictwa cywilnego tymczasowo zamknęły międzynarodowe lotnisko w General Santos dla połączeń komercyjnych - ma ono obsługiwać tylko loty humanitarne, rządowe i wojskowe. Filipińskie Ministerstwo Edukacji zawiesiło ponadto wszystkie zajęcia szkolne na dotkniętych katastrofą obszarach - poniedziałek miał być pierwszym dniem roku szkolnego 2026-2027. Decyzja dotyczy prawie 5900 szkół.

Jeden ze szpitali w General Santos został ewakuowany z powodu obaw o pęknięcia na wyższych piętrach. Jeden z budynków miejskiego uniwersytetu Notre Dame w Dadiangas zawalił się, ale w środku nikogo nie było.

- Schowałem się pod stół. To było bardzo długie, silne trzęsienie ziemi - powiedział w rozmowie z filipińską telewizją DZMM rektor uniwersytetu Manuel de Leon.

Filipińska agencja sejsmologiczna Phivolcs informowała o zaobserwowaniu fal tsunami różnej wysokości w sześciu stacjach monitorujących - podał Reuters. Najwyższa z nich miała 1,4 metra wysokości. Mieszkańcy terenów przybrzeżnych w dziewięciu prowincjach otrzymali nakaz przemieszczenia się na wyżej położone tereny.

- Uciekajcie na wyżej położone tereny teraz. Nie czekajcie - przekazał w mediach społecznościowych prezydent Filipin Ferdinand Marcos. - Wasze życie jest ważniejsze niż wszystko, co pozostawicie - dodał.

Lokalizacja poniedziałkowego trzęsienia ziemi u wybrzeży filipińskiej wyspy Mindanao Źródło zdjęcia: USGS

"Najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakiego doświadczyliśmy"

Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku (PTWC) podało, że wskutek wstrząsów możliwe były fale sięgające nawet trzech metrów. Również japońskie, indonezyjskie i malezyjskie służby ogłosiły ostrzeżenia przed tsunami, jednak po kilku godzinach zostały one odwołane.

- To najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakiego doświadczyliśmy - relacjonował mediom Benjie Ancheta, szef lokalnej policji z pobliskiego miasta Alabel. Budynek tamtejszego komisariatu popękał.

Ludzie gromadzą się na otwartych przestrzeniach po trzęsieniu ziemi na południu Filipin Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CERILO EBRANO

Filipiny i Indonezja znajdują się w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych i aktywnych wulkanów. Występuje tam około 90 procent wszystkich trzęsień ziemi na świecie. Poprzednie tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi na Filipinach wystąpiło 30 września ubiegłego roku. Wstrząsy o magnitudzie 6,9, które nawiedziły prowincję Cebu w środkowej części archipelagu, spowodowały śmierć co najmniej 72 osób. 500 zostało rannych.