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Świat

Trzęsienie ziemi na Filipinach. Rośnie bilans ofiar

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Trzęsienie ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi na południu Filipin. Zniszczenia
Źródło wideo: GenSan DEV., Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/EMIL ELBERT P. PRUDENTE
Rośnie bilans ofiar silnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło w poniedziałek rano filipińską wyspę Mindanao. Wstrząsy doprowadziły do zniszczeń zarówno budynków, jak i infrastruktury.

W wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8 zginęły co najmniej 32 osoby - poinformowała agencja informacyjna Reuters, powołując się na filipińskie władze. Dodała, że 134 osoby są ranne, a bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Wcześniej pisaliśmy o co najmniej 19 zabitych.

Epicentrum znajdowało się u wybrzeży wyspy Mindanao. Wstrząsy wystąpiły o godzinie 7.37 czasu lokalnego [godzina 1.37 w Polsce - red.]. Hipocentrum znajdowało się na głębokości 33 kilometrów - podała filipińska agencja sejsmologiczna Phivolcs. Instytucja ta szacowała w pierwszym biuletynie moc wstrząsów na 7,0. Z kolei niemiecki instytut GFZ początkowo oceniał siłę kataklizmu nawet na 8,2.

Uszkodzony przez wstrząsy budynek szkoły w prowincji Davao del Sur
Uszkodzony przez wstrząsy budynek szkoły w prowincji Davao del Sur
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CERILO EBRANO

Rozległe zniszczenia

Wstrząsy doprowadziły do zawalenia się wielu budynków i uszkodzeń infrastruktury. Z powodu rozległych szkód władze lotnictwa cywilnego tymczasowo zamknęły międzynarodowe lotnisko w General Santos dla połączeń komercyjnych - ma ono obsługiwać tylko loty humanitarne, rządowe i wojskowe. Filipińskie Ministerstwo Edukacji zawiesiło ponadto wszystkie zajęcia szkolne na dotkniętych katastrofą obszarach - poniedziałek miał być pierwszym dniem roku szkolnego 2026-2027. Decyzja dotyczy prawie 5900 szkół.

Jeden ze szpitali w General Santos został ewakuowany z powodu obaw o pęknięcia na wyższych piętrach. Jeden z budynków miejskiego uniwersytetu Notre Dame w Dadiangas zawalił się, ale w środku nikogo nie było.

- Schowałem się pod stół. To było bardzo długie, silne trzęsienie ziemi - powiedział w rozmowie z filipińską telewizją DZMM rektor uniwersytetu Manuel de Leon.

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Filipińska agencja sejsmologiczna Phivolcs informowała o zaobserwowaniu fal tsunami różnej wysokości w sześciu stacjach monitorujących - podał Reuters. Najwyższa z nich miała 1,4 metra wysokości. Mieszkańcy terenów przybrzeżnych w dziewięciu prowincjach otrzymali nakaz przemieszczenia się na wyżej położone tereny.

- Uciekajcie na wyżej położone tereny teraz. Nie czekajcie - przekazał w mediach społecznościowych prezydent Filipin Ferdinand Marcos. - Wasze życie jest ważniejsze niż wszystko, co pozostawicie - dodał.

Lokalizacja poniedziałkowego trzęsienia ziemi u wybrzeży filipińskiej wyspy Mindanao
Lokalizacja poniedziałkowego trzęsienia ziemi u wybrzeży filipińskiej wyspy Mindanao
Źródło zdjęcia: USGS

"Najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakiego doświadczyliśmy"

Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku (PTWC) podało, że wskutek wstrząsów możliwe były fale sięgające nawet trzech metrów. Również japońskie, indonezyjskie i malezyjskie służby ogłosiły ostrzeżenia przed tsunami, jednak po kilku godzinach zostały one odwołane.

- To najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakiego doświadczyliśmy - relacjonował mediom Benjie Ancheta, szef lokalnej policji z pobliskiego miasta Alabel. Budynek tamtejszego komisariatu popękał.

Ludzie gromadzą się na otwartych przestrzeniach po trzęsieniu ziemi na południu Filipin
Ludzie gromadzą się na otwartych przestrzeniach po trzęsieniu ziemi na południu Filipin
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CERILO EBRANO

Filipiny i Indonezja znajdują się w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych i aktywnych wulkanów. Występuje tam około 90 procent wszystkich trzęsień ziemi na świecie. Poprzednie tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi na Filipinach wystąpiło 30 września ubiegłego roku. Wstrząsy o magnitudzie 6,9, które nawiedziły prowincję Cebu w środkowej części archipelagu, spowodowały śmierć co najmniej 72 osób. 500 zostało rannych.

Źródło: PAP, Reuters, Rappler, The Straits Times
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Tagi:
Filipinytrzęsienie ziemiTsunamiTrzęsienia ziemi
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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