Świat Uratowali trzylatka spod gruzów. Sześć dni po trzęsieniu ziemi Oprac. Kamila Grenczyn |

Wenezuela. Po sześciu dniach uratowano spod gruzów trzyletniego chłopca Źródło wideo: JORDAN PUBLIC SECURITY Źródło zdj. gł.: JORDAN PUBLIC SECURITY

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na nagraniach publikowanych przez media widać ratowników wiwatujących po wydostaniu spod gruzów żywego dziecka. Według władz Wenezueli jest to trzyletni Klieber Moran. Chłopiec został natychmiast przewieziony do szpitala - przekazała jordańska obrona cywilna. To właśnie ratownicy z Jordanii, którzy pomagają w Wenezueli, uratowali trzylatka.

Hiszpańskojęzyczny oddział BBC określił wydostanie chłopca z zawalonego budynku po sześciu dobach od kataklizmu jako "cudowny ratunek". Eksperci zaznaczają, że wraz z upływem czasu szanse na uratowanie kolejnych osób drastycznie maleją.

Wenezuela. Uratowano trzyletniego chłopca, który pod gruzami spędził sześć dni Źródło zdjęcia: JORDAN PUBLIC SECURITY

Śmierć pod gruzami

Ratownicy z kilku państw od kilku dni walczyli o życie około 40-letniego Hernana Gila, uwięzionego pod gruzami zawalonego centrum handlowego. Kostarykańska telewizja Teletico podała we wtorek, że ekipie z tego kraju udało się nawiązać z nim kontakt wzrokowy, ale wciąż nie udało się go wyciągnąć na powierzchnię.

Niepowodzeniem zakończyły się natomiast próby wydostania matki z trójką dzieci spod zawalonego dziewięciopiętrowego budynku w miejscowości Macuto w stanie La Guaira. Ekipy ratunkowe z Ekwadoru i USA wstrzymały pracę po ponad 40 godzinach, gdy spod gruzów przestały dochodzić oznaki życia.

- Ostatecznie uznaliśmy, że minęły dni i tym, co teraz tam znajdziemy, jest śmierć. Niestety sprawy nie potoczyły się pomyślnie - powiedział kierujący ekwadorską ekipą Jorge Montanero, cytowany we wtorek przez Reutersa.

Tragiczne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rośnie bilans ofiar

Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi z 24 czerwca przekroczył we wtorek 1,9 tysiąca, a ponad 10,5 tysiąca osób jest rannych. Eksperci oceniają, że liczba zabitych może znacznie wzrosnąć. ONZ szacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy.

CZYTAJ TEŻ: Prawie dwa miliony osób potrzebują pomocy po trzęsieniach ziemi w Wenezueli

Narasta krytyka reakcji wenezuelskich władz i państwowych służb. Kierujący zespołem ratowniczym z Chile Francisco Lermanda powiedział dziennikarzom, że wenezuelscy żołnierze utrudniali akcje ratunkowe z powodu obaw o działania szpiegowskie skierowane przeciwko reżimowi w Caracas.

Dodał, że wielopiętrowe budynki w stanie La Guaira "runęły jak kostki domina", a trzęsienia ziemi wywołały zniszczenia na skalę, jakiej nie widział nigdy wcześniej. Ocenił, że mogło to wynikać z korupcji przy zatwierdzaniu planów budowy - przekazał portal Infobae.

OGLĄDAJ: TVN24