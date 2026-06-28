Świat Trzęsienia ziemi w Wenezueli. Trwa akcja poszukiwawcza osób uwięzionych pod gruzami Oprac. Kamila Grenczyn |

Trwa walka o uwolnienie jak najwięcej osób spod gruzów. Ratownicy o akcji w Wenezueli Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RONALD PENA R

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Wenezuelskie i zagraniczne ekipy ratunkowe oraz rzesze miejscowych ochotników kontynuują próby wydostania ocalałych spod gruzów setek budynków zawalonych w wyniku środowych trzęsień ziemi. - W tej chwili rozbijamy płytę stropową, aby uzyskać dostęp do osób, które udało nam się zlokalizować. Słyszymy je już znacznie wyraźniej i wiemy, że żyją - relacjonował jeden z ratowników.

Przekazał również, że wraz z ekipą spróbują wykonać niewielki otwór, aby podać poszkodowanym wodę i jedzenie, a następnie sprawdzić, w jakim są stanie w czasie powiększania otworu. - Znajdują się na głębokości około trzech metrów, tak wynika z odczytów skanera - dodał.

Wenezuela. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa w budynku uszkodzonym przez trzęsienie ziemi w Caracas Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RONALD PENA R

Inny ratownik poinformował, że "udało się wydobyć ciało kobiety, która trzymała w ramionach swojego psa". -Pies przeżył, ale kobieta niestety zginęła. Teraz staramy się odnaleźć i wydobyć ciało jej syna - powiedział.

Tragiczne skutki trzęsienia ziemi. Na miejscu ekipy z wielu krajów i wyszkolone psy

Oficjalna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w sobotę do 1430, a ponad 3 tysiące osób jest rannych. Eksperci obawiają się, że ostateczna liczba zabitych będzie znacznie wyższa. ONZ szacowała liczbę zaginionych na około 50 tysięcy.

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez powiedziała w nocy z soboty na niedzielę, że 24 państwa wysłały jej krajowi pomoc, a na miejsce przybyło już ponad 2,7 tysiąca zagranicznych i 86 zespołów z psami ratowniczymi. Podziękowała społeczności międzynarodowej za wsparcie.

Holenderska ekipa ratunkowa wyrusza z bazy lotniczej w Eindhoven do Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ROB ENGELAAR

Przedstawiciel ONZ w Wenezueli Gianluca Rampolla poinformował, że organizacja rozstawiła trzy szpitale polowe w stanie La Guaira, który najbardziej ucierpiał w wyniku trzęsienia. - Tak naprawdę nie wiemy, ile osób jest pod gruzami - dodał.

Wenezuela "dekady za międzynarodowymi standardami"

Akcje ratunkowe w Wenezueli utrudniają niedobory ciężkiego sprzętu i wstrząsy wtórne, których według władz odnotowano od środy ponad 400. Wenezuelscy ochotnicy skarżyli się na powolną reakcję państwowych służb. Meksykański strażak Daniel Velazquez powiedział BBC w drodze do Wenezueli, że kraj ten jest "dekady za międzynarodowymi standardami" w kwestii sprzętu ratowniczego.

Komentatorzy podkreślają, że trzęsienia nastąpiły w kraju pogrążonym w poważnym kryzysie gospodarczym i humanitarnym. Lata zapaści gospodarczej i autorytarnych rządów znacznie osłabiły system opieki zdrowotnej i zdolności kraju do radzenia sobie z klęskami żywiołowymi. Bezpośrednie straty spowodowane środowymi trzęsieniami ziemi w Wenezueli szacowane są na 6,7 miliarda dolarów, czyli około 6 procent PKB kraju - ocenił w sobotę Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), zaznaczając, że całkowite szkody mogą być wyższe.

Budynek uszkodzony przez trzęsienie ziemi w La Guaira w Wenezueli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Henry Chirinos

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