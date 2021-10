Unijny komisarz Thierry Breton: nie wierzę ani przez sekundę w polexit

Unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton stwierdził, że "nie wierzy ani przez sekundę", że nastąpi polexit, ponieważ "ponad 80 procent Polaków chce pozostać w Unii". Jednocześnie podkreślił, że "każdy kraj, który jest w Unii, musi respektować reguły", a za ich nieprzestrzeganie grożą sankcje. Jego słowa to reakcja na czwartkowy wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niektóre przepisy prawa Unii Europejskiej są niezgodne z polską konstytucją.

Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział w poniedziałek w radiu France Inter, że Komisja Europejska oczekuje "na pisemną decyzję (...) i wtedy ją przeanalizuje", a "każdy kraj, który jest w Unii, musi respektować reguły". Jak dodał, Komisja Europejska "jest po to, by chronić Polaków, którzy w referendum zdecydowali o przystąpieniu do Europy".