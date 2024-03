Donald Trump wezwał w środę obecnego prezydenta USA Joe Bidena do przedwyborczych debat. "Dla dobra naszego kraju ważne jest, abyśmy wraz z Joe Bidenem debatowali nad kwestiami istotnymi dla Ameryki i narodu amerykańskiego. Dlatego wzywam go do debat, o każdej porze, gdziekolwiek, w każdym miejscu!" - napisał w mediach społecznościowych. Obaj politycy są już praktycznie pewni nominacji jako kandydaci swoich ugrupowań w listopadowych wyborach prezydenckich.