Świat

Trump uderzył w decyzję Wielkiej Brytanii. "Akt wielkiej głupoty"

Największa wyspa archipelagu Czagos Diego Garcia
Maciej Woroch o wpisie Trumpa dotyczącym wyspy Diego Garcia na Oceanie Indyjskim
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump wskazał "kolejny z długiej listy powodów związanych z bezpieczeństwem narodowym, dla których Grenlandia musi zostać przejęta" przez Stany Zjednoczone. We wpisie w mediach społecznościowych uderzył w sojusznika NATO Wielką Brytanię, nazywając decyzję o przekazaniu suwerenności jednej z wysp na Oceanie Indyjskim Mauritiusowi - "aktem wielkiej słabości".

Na wyspie Diego Garcia znajduje się strategicznie ważna baza lotnicza Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na Oceanie Indyjskim. W zeszłym roku Londyn zawarł z Mauritiusem porozumienie w sprawie przekazania suwerenności nad archipelagiem Czagos Mauritiusowi, jednocześnie umożliwiając Wielkiej Brytanii zachowanie kontroli nad bazą lotniczą na podstawie długoterminowej umowy dzierżawy.

"Szokujące jest to, że nasz 'genialny' sojusznik z NATO, Wielka Brytania, planuje oddać Mauritiusowi wyspę Diego Garcia, gdzie znajduje się kluczowa baza wojskowa USA, i robi to BEZ ŻADNEGO POWODU" - napisał we wtorek prezydent USA Donald Trump na swojej platformie Truth Social. Jak dodał, "nie ma wątpliwości, że Chiny i Rosja zauważyły ​​ten akt całkowitej słabości".

"To mocarstwa międzynarodowe, które dostrzegają jedynie SIŁĘ, dlatego Stany Zjednoczone Ameryki, pod moim przywództwem, cieszą się teraz, po zaledwie roku, szacunkiem jak nigdy dotąd" - zaznaczył Trump.

Największa wyspa archipelagu Czagos Diego Garcia
Największa wyspa archipelagu Czagos Diego Garcia
Źródło: USGS/NASA Landsat data/Orbital Horizon/Gallo Images/Getty Images

Trump o "akcie wielkiej głupoty"

Porozumienie Wielkiej Brytanii z Mauritusem zostało wcześniej poparte przez administrację amerykańską, która w momencie jego podpisania w maju stwierdziła, że "z zadowoleniem przyjmuje" umowę i pochwaliła wysiłki mające na celu zapewnienie długoterminowego funkcjonowania wspólnej bazy wojskowej - przypomina agencja Reutera.

Mimo to we wtorkowym wpisie Trump napisał, że "oddanie przez Wielką Brytanię niezwykle ważnych terenów to akt WIELKIEJ GŁUPOTY i kolejny z długiej listy powodów związanych z bezpieczeństwem narodowym, dla których Grenlandia musi zostać przejęta".

"Dania i jej europejscy sojusznicy muszą POSTĄPIĆ WŁAŚCIWIE" - oświadczył (pisownia oryginalna - red.).

"Traktat został już podpisany"

Wysoki rangą brytyjski minister Darren Jones powiedział we wtorek, że umowa jest najlepszym rozwiązaniem dla bazy wojskowej, umożliwiającym jej funkcjonowanie przez kolejne 100 lat. - Traktat został już podpisany - powiedział Jones w wywiadzie dla Times Radio, dodając, że obecnie nie można tego zmienić.

- Uważamy, że najlepszym sposobem, w jaki Wielka Brytania może zareagować, jest zwołanie spotkania z udziałem przedstawicieli z całego świata, wykorzystując nasze wpływy dyplomatyczne oraz relacje premiera z prezydentem w celu ochrony interesów brytyjskich - dodał.

Umowa Wielkiej Brytanii z Mauritiusem została opóźniona po inauguracji Trumpa w styczniu 2025 roku, ponieważ Londyn chciał dać nowej administracji czas na zapoznanie się ze szczegółami planu.

Roszczenia Trumpa wobec Grenlandii

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zbudował solidne relacje z Trumpem, stając się pierwszym przywódcą, który zawarł porozumienie w sprawie obniżenia niektórych ceł. Ich stosunki uległy ostatnio zachwianiu w wyniku roszczeń Trumpa wobec Grenlandii, a teraz jego komentarzami na temat Diego Garcia - ocenia Reuters.

Trump od wielu tygodni otwarcie żąda pozyskania autonomicznego terytorium zależnego od Danii "na własność". Twierdzi, że władze w Kopenhadze od 20 lat "nie były w stanie nic zrobić" z rosyjskim i chińskim zagrożeniem w tym regionie. Amerykańska administracja przekonuje, że przejęcie kontroli nad Grenlandią ma kluczowe znaczenie dla interesów bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Trump nadaje ton forum w Davos. "Każdy powinien brać jego słowa dosłownie"

Trump nadaje ton forum w Davos. "Każdy powinien brać jego słowa dosłownie"

BIZNES
Trump pytany, czy użyje siły, by zająć Grenlandię: bez komentarza

Trump pytany, czy użyje siły, by zająć Grenlandię: bez komentarza

W poniedziałek Trump oświadczył, że nie sądzi, by europejscy przywódcy stawili zbyt duży opór jego staraniom o przejęcie wyspy. Ten temat może zostać poruszony przez światowych przywódców w trakcie rozpoczynającego się Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

W niedzielę siedem państw europejskich, w tym Wielka Brytania - wydały wspólne oświadczenie w sprawie Grenlandii. Zapewnili w nim o "całkowitej solidarności" z Danią oraz Grenlandią.

pc

pc
Autorka/Autor: os/akw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: USGS/NASA Landsat data/Orbital Horizon/Gallo Images/Getty Images

Donald TrumpUSAGrenlandiaMauritiusWielka Brytania
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica