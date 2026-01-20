Trump uderzył w decyzję Wielkiej Brytanii. "Akt wielkiej głupoty"

Maciej Woroch o wpisie Trumpa dotyczącym wyspy Diego Garcia na Oceanie Indyjskim Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na wyspie Diego Garcia znajduje się strategicznie ważna baza lotnicza Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na Oceanie Indyjskim. W zeszłym roku Londyn zawarł z Mauritiusem porozumienie w sprawie przekazania suwerenności nad archipelagiem Czagos Mauritiusowi, jednocześnie umożliwiając Wielkiej Brytanii zachowanie kontroli nad bazą lotniczą na podstawie długoterminowej umowy dzierżawy.

"Szokujące jest to, że nasz 'genialny' sojusznik z NATO, Wielka Brytania, planuje oddać Mauritiusowi wyspę Diego Garcia, gdzie znajduje się kluczowa baza wojskowa USA, i robi to BEZ ŻADNEGO POWODU" - napisał we wtorek prezydent USA Donald Trump na swojej platformie Truth Social. Jak dodał, "nie ma wątpliwości, że Chiny i Rosja zauważyły ​​ten akt całkowitej słabości".

"To mocarstwa międzynarodowe, które dostrzegają jedynie SIŁĘ, dlatego Stany Zjednoczone Ameryki, pod moim przywództwem, cieszą się teraz, po zaledwie roku, szacunkiem jak nigdy dotąd" - zaznaczył Trump.

Największa wyspa archipelagu Czagos Diego Garcia Źródło: USGS/NASA Landsat data/Orbital Horizon/Gallo Images/Getty Images

Trump o "akcie wielkiej głupoty"

Porozumienie Wielkiej Brytanii z Mauritusem zostało wcześniej poparte przez administrację amerykańską, która w momencie jego podpisania w maju stwierdziła, że "z zadowoleniem przyjmuje" umowę i pochwaliła wysiłki mające na celu zapewnienie długoterminowego funkcjonowania wspólnej bazy wojskowej - przypomina agencja Reutera.

Mimo to we wtorkowym wpisie Trump napisał, że "oddanie przez Wielką Brytanię niezwykle ważnych terenów to akt WIELKIEJ GŁUPOTY i kolejny z długiej listy powodów związanych z bezpieczeństwem narodowym, dla których Grenlandia musi zostać przejęta".

"Dania i jej europejscy sojusznicy muszą POSTĄPIĆ WŁAŚCIWIE" - oświadczył (pisownia oryginalna - red.).

"Traktat został już podpisany"

Wysoki rangą brytyjski minister Darren Jones powiedział we wtorek, że umowa jest najlepszym rozwiązaniem dla bazy wojskowej, umożliwiającym jej funkcjonowanie przez kolejne 100 lat. - Traktat został już podpisany - powiedział Jones w wywiadzie dla Times Radio, dodając, że obecnie nie można tego zmienić.

- Uważamy, że najlepszym sposobem, w jaki Wielka Brytania może zareagować, jest zwołanie spotkania z udziałem przedstawicieli z całego świata, wykorzystując nasze wpływy dyplomatyczne oraz relacje premiera z prezydentem w celu ochrony interesów brytyjskich - dodał.

Umowa Wielkiej Brytanii z Mauritiusem została opóźniona po inauguracji Trumpa w styczniu 2025 roku, ponieważ Londyn chciał dać nowej administracji czas na zapoznanie się ze szczegółami planu.

Roszczenia Trumpa wobec Grenlandii

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zbudował solidne relacje z Trumpem, stając się pierwszym przywódcą, który zawarł porozumienie w sprawie obniżenia niektórych ceł. Ich stosunki uległy ostatnio zachwianiu w wyniku roszczeń Trumpa wobec Grenlandii, a teraz jego komentarzami na temat Diego Garcia - ocenia Reuters.

Trump od wielu tygodni otwarcie żąda pozyskania autonomicznego terytorium zależnego od Danii "na własność". Twierdzi, że władze w Kopenhadze od 20 lat "nie były w stanie nic zrobić" z rosyjskim i chińskim zagrożeniem w tym regionie. Amerykańska administracja przekonuje, że przejęcie kontroli nad Grenlandią ma kluczowe znaczenie dla interesów bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

W poniedziałek Trump oświadczył, że nie sądzi, by europejscy przywódcy stawili zbyt duży opór jego staraniom o przejęcie wyspy. Ten temat może zostać poruszony przez światowych przywódców w trakcie rozpoczynającego się Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

W niedzielę siedem państw europejskich, w tym Wielka Brytania - wydały wspólne oświadczenie w sprawie Grenlandii. Zapewnili w nim o "całkowitej solidarności" z Danią oraz Grenlandią.

OGLĄDAJ: TVN24 HD