Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy 

Trump, Zełenski
Trump: spotkanie z Putinem ma się odbyć w ciągu dwóch tygodni
Źródło: Reuters
W wywiadzie dla amerykańskiej prawicowej stacji Fox News Donald Trump stwierdził, że Rosja zatrzyma jakąś część terytorium Ukrainy. - Cóż, on coś weźmie. Oni walczyli i teraz mają dużo posiadłości - powiedział o Władimirze Putinie. Potwierdził, że jego zdaniem prezydent Rosji jest otwarty na zakończenie wojny.

Donald Trump odpowiedział na pytanie dziennikarki Fox Business Marii Bartiromo, czy ma poczucie, że "Putin byłby skłonny lub otwarty na pomysł zakończenia tej wojny bez zabierania Ukrainie znacznej części terytorium".

Prezydent USA najpierw przytaknął, ale następnie dodał: - Cóż, on coś weźmie. Oni walczyli i teraz mają dużo posiadłości. On wywalczył pewne posiadłości.

- My jesteśmy jedynym krajem, który wchodzi, wygrywa wojnę i potem wychodzi, jak zrobiliśmy to za prezydenta Busha na Bliskim Wschodzie - dodał. Wspomniał, że był za tym, aby Ameryka przynajmniej "zatrzymała sobie ropę" w Iraku.

W sobotę dziennik "The Washington Post" podał, że podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej z Trumpem, Putin zasugerował, że w zamian za kontrolę nad obwodem donieckim mógłby oddać części dwóch innych regionów Ukrainy, które wcześniej podbił w obwodzie zaporoskim i chersońskim - przekazali przedstawiciele władz, prosząc o anonimowość.

CZYTAJ WIĘCEJ: Czego Putin zażądał w rozmowie z Trumpem? Doniesienia "The Washington Post"

To nieco mniejsze roszczenia terytorialne niż te, które wysunął w sierpniu na szczycie amerykańsko-rosyjskim w Anchorage na Alasce. Według jednego ze źródeł, niektórzy urzędnicy Białego Domu przedstawiali to jako postęp. Drugie źródło oceniło, że Ukraińcy raczej tego tak nie postrzegają.

Trump: nie możemy oddać całej naszej broni Ukrainie

W nagranym w czwartek, lecz wyemitowanym w niedzielę wywiadzie Trump potwierdził, że "przygląda się" sprzedaży pocisków Tomahawk Ukrainie, lecz zasugerował, że tego nie zrobi ze względu na własne potrzeby USA.

- Rozmawiałem o tym z Władimirem Putinem, nie żeby on był zachwycony. To brutalna, okrutna broń, ale (...) potrzebujemy ich również dla siebie. Nie możemy oddać całej naszej broni Ukrainie (...) Byłem bardzo dobry dla prezydenta (Wołodymyra) Zełenskiego i dla Ukrainy, ale nie możemy dać, jeśli będzie dla nas za mało, nie chcę tego robić - dodał

Kwestia Tomahawków była omawiania podczas piątkowego spotkania prezydenta USA z prezydentem Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził wówczas, że Władimir Putin nie jest gotowy na zakończenie wojny.

trump 1
Zełenski: Putin nie jest gotowy
Źródło: TVN24

Prezydent USA dostrzega potencjał handlowy z Rosją

Trump sugerował też, że chciałby wrócić do normalnego handlu z Rosją, lecz w pierwszej jego prezydenckiej kadencji przeszkodziła normalizacji afera dotycząca powiązań jego ludzi z Rosją, a teraz przeszkodą jest wojna.

We wcześniej już opublikowanym fragmencie wywiadu Trump sugerował również, że może wycofać się z ceł odwetowych na towary z Chin w odpowiedzi na wprowadzane przez władze ChRL restrykcje dotyczące eksportu minerałów krytycznych. Zgodził się, że dodatkowe 100-procentowe cło prawdopodobnie "nie jest do utrzymania", ale stwierdził, że został do tego zmuszony przez decyzję Pekinu. Trump zapewniał też, że nie chce "zniszczyć Chin".

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/SHAWN THEW

Udostępnij:
TAGI:
Władimir PutinDonald TrumpUkraina
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Zełenski chce, by Rosjanie "poczuli to, co my". Czeka na ostateczną decyzję Trumpa
Świat
imageTitle
Właściciel klubu zastrzelony na oczach syna. Policja zatrzymała jedną osobę
EUROSPORT
USA zaatakowały kolejną łódź. Miała należeć do kolumbijskiej grupy handlującej narkotykami
Kolejny amerykański atak. "Statek był zamieszany w nielegalny przemyt narkotyków"
Świat
imageTitle
Wygrał turniej i przeprosił rywala. Ta akcja przejdzie do historii
EUROSPORT
Australię nawiedzają październikowe upały
Ponad 40 stopni w październiku. Rekordy padły, kolejne są zagrożone
METEO
imageTitle
Najważniejszy sezon w karierze. Przyszłość Sochana niepewna
EUROSPORT
Policja Luwr
Po co złodziejom taki łup? Dwie hipotezy
Świat
Radosław Sikorski
Szef MSZ Iranu pisze po polsku o "żałosnej scenie". Sikorski odpowiada 
Świat
imageTitle
Dyskwalifikacja, groźby, wydalenie z Chin. Hiszpański kolarz sam sobie "podłożył świnię"
EUROSPORT
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Złodzieje "czekali na ten moment". Czas i miejsce nie były przypadkowe
Świat
Trzy osoby trafiły do szpitala
Wjechali w tył ciężarówki na S8. Trzy osoby w szpitalu
Łódź
Mglista aura
Niebezpieczna pogoda w połowie Polski. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Te cztery słowa poruszyły Stocha. "Aż mi się ciepło zrobiło"
EUROSPORT
W Iranie nie trzeba nosić hidżabu? Skąd wziął się ten fake news
FAŁSZW Iranie nie trzeba nosić hidżabu? Skąd wziął się ten fake news
Zuzanna Karczewska
Profesor Adam Strzembosz
Pogrzeb profesora Adama Strzembosza. Spocznie na Powązkach
WARSZAWA
imageTitle
Przemówił po paskudnej kontuzji i potwierdził najgorszy scenariusz
EUROSPORT
Izraelskie wojsko po wycofaniu na zawarte w porozumieniu pokojowym linie
"Rażące naruszenie" zawieszenia broni. Izrael odpowiada nalotami
Świat
Przebudowa południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
Koniec betonowania wiaduktu Trasy Łazienkowskiej
WARSZAWA
imageTitle
Niedzielny konkurs skoków. Jak spisali się Polacy?
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Domagają się dewaluacji waluty Ukrainy
BIZNES
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
METEO
Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych (zdj. ilustracyjne)
Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych
Łódź
Nocny atak Ukrainy na Rosję. Zniszczone dwa ważne obiekty
Nocny atak Ukrainy na Rosję. Uderzono w dwa ważne obiekty
Najnowsze
Półtonowa dynia
Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko i szczęście"
METEO
imageTitle
18-letni polski skoczek najlepszy na zapleczu elity
EUROSPORT
Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Uszkodził dwa auta, ranił rowerzystę. Zarzuty po rajdzie Piotrkowską
Łódź
Tomahawk
Tyle celów znalazłoby się w zasięgu Tomahawków. Analitycy: Rosjanie się tego obawiają
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent nie zgodzi się na "alternatywę dla małżeństwa"
Polska
Z wody wynurzyły się słupy
Tajemnicze pale na rzece. Archeolog: elementy mostu, po którym przeszły wojska Kościuszki
Lublin
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Amerykanie płacą coraz więcej za kawę. Skutek polityki Trumpa
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica