Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy 

Trump: spotkanie z Putinem ma się odbyć w ciągu dwóch tygodni Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Trump odpowiedział na pytanie dziennikarki Fox Business Marii Bartiromo, czy ma poczucie, że "Putin byłby skłonny lub otwarty na pomysł zakończenia tej wojny bez zabierania Ukrainie znacznej części terytorium".

Prezydent USA najpierw przytaknął, ale następnie dodał: - Cóż, on coś weźmie. Oni walczyli i teraz mają dużo posiadłości. On wywalczył pewne posiadłości.

- My jesteśmy jedynym krajem, który wchodzi, wygrywa wojnę i potem wychodzi, jak zrobiliśmy to za prezydenta Busha na Bliskim Wschodzie - dodał. Wspomniał, że był za tym, aby Ameryka przynajmniej "zatrzymała sobie ropę" w Iraku.

W sobotę dziennik "The Washington Post" podał, że podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej z Trumpem, Putin zasugerował, że w zamian za kontrolę nad obwodem donieckim mógłby oddać części dwóch innych regionów Ukrainy, które wcześniej podbił w obwodzie zaporoskim i chersońskim - przekazali przedstawiciele władz, prosząc o anonimowość.

CZYTAJ WIĘCEJ: Czego Putin zażądał w rozmowie z Trumpem? Doniesienia "The Washington Post"

To nieco mniejsze roszczenia terytorialne niż te, które wysunął w sierpniu na szczycie amerykańsko-rosyjskim w Anchorage na Alasce. Według jednego ze źródeł, niektórzy urzędnicy Białego Domu przedstawiali to jako postęp. Drugie źródło oceniło, że Ukraińcy raczej tego tak nie postrzegają.

Trump: nie możemy oddać całej naszej broni Ukrainie

W nagranym w czwartek, lecz wyemitowanym w niedzielę wywiadzie Trump potwierdził, że "przygląda się" sprzedaży pocisków Tomahawk Ukrainie, lecz zasugerował, że tego nie zrobi ze względu na własne potrzeby USA.

- Rozmawiałem o tym z Władimirem Putinem, nie żeby on był zachwycony. To brutalna, okrutna broń, ale (...) potrzebujemy ich również dla siebie. Nie możemy oddać całej naszej broni Ukrainie (...) Byłem bardzo dobry dla prezydenta (Wołodymyra) Zełenskiego i dla Ukrainy, ale nie możemy dać, jeśli będzie dla nas za mało, nie chcę tego robić - dodał

Kwestia Tomahawków była omawiania podczas piątkowego spotkania prezydenta USA z prezydentem Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził wówczas, że Władimir Putin nie jest gotowy na zakończenie wojny.

Zełenski: Putin nie jest gotowy Źródło: TVN24

Prezydent USA dostrzega potencjał handlowy z Rosją

Trump sugerował też, że chciałby wrócić do normalnego handlu z Rosją, lecz w pierwszej jego prezydenckiej kadencji przeszkodziła normalizacji afera dotycząca powiązań jego ludzi z Rosją, a teraz przeszkodą jest wojna.

We wcześniej już opublikowanym fragmencie wywiadu Trump sugerował również, że może wycofać się z ceł odwetowych na towary z Chin w odpowiedzi na wprowadzane przez władze ChRL restrykcje dotyczące eksportu minerałów krytycznych. Zgodził się, że dodatkowe 100-procentowe cło prawdopodobnie "nie jest do utrzymania", ale stwierdził, że został do tego zmuszony przez decyzję Pekinu. Trump zapewniał też, że nie chce "zniszczyć Chin".