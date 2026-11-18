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Trójstronnego spotkania USA, Chin i Rosji jeszcze w historii nie było. Wcześniej wielokrotnie Donald Trump, Władimir Putin i Xi Jinping spotykali się jednak dwustronnie, a liczby tych spotkań dobrze obrazują stan łączących ich relacji. W ostatniej dekadzie Putin spotkał się z Trumpem 6 razy, a Xi – 8 razy. Z kolei Putin i Xi spotkali się w tym czasie ze sobą ponad 40 razy.

Spotkanie wzbudza ogromne zainteresowanie przede wszystkim z powodu obaw, że trzej przywódcy mogą chcieć decydować na nim o sprawach dotyczących reszty świata. Zwłaszcza o utworzeniu nowych stref wpływów. Obawy, że będzie to "nowa Jałta", słychać nie tylko w Europie, ale na wszystkich kontynentach, które ucierpiały przez "starą" Jałtę.

Czy jednak właśnie o to chodzi w spotkaniu Trumpa z Putinem i Xi?