Świat

Trump pochwalił Orbana i Polskę za to samo

Prezydent USA Donald Trump w Białym Domu
Magdalena Górnicka-Partyka: Trump będzie działał aktywnie na rzecz wspierania ruchów eurosceptycznych
Źródło: TVN24
W wywiadzie dla Politico prezydent Donald Trump pochwalił Węgry i Polskę. Skontrastował to z resztą Europy, która, jak ocenił, "rozkłada się".

Portal Politico opublikował we wtorek 40-minutowy wywiad z Donaldem Trumpem. Jednym z tematów był stosunek Trumpa do polityki migracyjnej Europy. Amerykański prezydent wyraził swoje uznanie dla Viktora Orbana, który, jak ocenił, "robi świetną robotę w sprawie migracji".

Trump pochwalił również Polskę. - [Orban - red.] nie wpuszcza nikogo do swego kraju. I Polska również robi bardzo dobrą robotę w tym zakresie - powiedział.

"Na każdego nielegalnego migranta przypada 657 osób, które są tutaj legalnie"
"Na każdego nielegalnego migranta przypada 657 osób, które są tutaj legalnie"

Polska

Trump: Europa "osłabi się"

Znany z antyimigranckiej retoryki amerykański prezydent skontrastował to z innymi krajami Europy, które, jak ocenił, "rozkładają się". Jak stwierdził, przez napływ imigrantów wiele krajów Europy czekają niekorzystne zmiany. - Zmienią swoją ideologię, bo ludzie, którzy tam przychodzą, mają zupełnie inną ideologię. To ich znacznie osłabi. (Kraje) Będą o wiele słabsze i bardzo się zmienią - mówił Trump.

Szczególną uwagę poświęcił w tym kontekście Londynowi. W 2024 roku po raz trzeci burmistrzem Londynu został Sadiq Khan, który jest pierwszym muzułmaninem na tym stanowisku.

- On jest katastrofą. Ma zupełnie inną ideologię niż powinien. Został wybrany dlatego, że przyjechało tylu ludzi. Głosują na niego teraz, bo wiesz... to jest jedna z tych rzeczy. Nienawidzę tego, co stało się z Londynem i nienawidzę tego, co stało się z Paryżem - powiedział prezydent USA.

Polska nie będzie uczestniczyć w relokacji migrantów

"Tak jak zapowiadałem, Polska została zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego mechanizmu relokacji" - napisał w poniedziałek premier Donald Tusk.

- To jest dobry dzień. Jestem przekonany, że tak też będzie przez kolejne lata, zwłaszcza że ten mechanizm, który został ustanowiony - który mówi bardzo jasno, że Polska jest krajem, który znajduje się pod presją emigracyjną, że pomagamy naszym przyjaciołom z Ukrainy - uzasadniał wcześniej minister Marcin Kierwiński po spotkaniu szefów MSW w Brukseli.

Trump zamyka USA na imigrantów

Donald Trump znany jest z antyimigranckiej polityki. Ostatnio - nie szczędząc wulgarnych określeń - powiedział, że nie chce Somalijczyków w swoim kraju.

Według telewizji CBS, administracja Trumpa rozważa rozszerzenie liczby krajów objętych zakazem wjazdu z 19 do 30.

pc

Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: Politico

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Donald TrumpMigranci i uchodźcy w EuropiePolska
