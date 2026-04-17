Świat CNN: Trump fałszywie cytuje papieża w sprawie irańskiej broni nuklearnej

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem został zapytany, czy papież miał go na myśli, krytykując ludzi, którzy "manipulują religią dla korzyści politycznych lub militarnych". Stwierdził, że "papież musi to po prostu zrozumieć", że "Iran zabił 42 tysiące osób, które były całkowicie nieuzbrojone, były to osoby protestujące".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Biada". Kolejne mocne słowa Leona XIV

- Iran nie może posiadać broni jądrowej. Gdyby ją posiadał, każdy kraj na świecie, w tym Włochy, gdzie stacjonuje (papież), znalazłby się w tarapatach. Radzimy sobie więc pod tym względem bardzo dobrze. Jeśli chodzi o całą sytuację z Iranem, blokada utrzymuje się bardzo mocno, skutecznie. I myślę, że robimy w tym zakresie duże postępy. Ale papież musi zrozumieć, że Iran nie może posiadać broni jądrowej. Świat byłby w wielkim niebezpieczeństwie - ocenił.

Dopytywany, czy chciałby się spotkać z papieżem, żeby wyjaśnić różnice zdań, odparł: "Nie sądzę, że jest to konieczne".

Zapytany przez prezenterkę CNN Kaitlan Collins, dlaczego walczy z papieżem Leonem XIV, przekonywał, że "nie ma nic przeciwko papieżowi", ale musi "postępować właściwie". Zaznaczył jednak, że zarówno papież ma prawo mówić, co chce, a on ma prawo to krytykować.

- Papież musi to po prostu zrozumieć. Nie mam nic przeciwko papieżowi. Jego brat jest MAGA, bez dwóch zdań. Lubię jego brata, Louisa. Nie walczę z nim - stwierdził Trump.

Prezydent USA Donald Trump Źródło: SIPA USA POOL

- Papież wydał oświadczenie. Mówi, że Iran może mieć broń jądrową. Ja twierdzę, że Iran nie może mieć broni jądrowej - stwierdził Trump. Twierdzenie to jest nieprawdziwe, na co Collins natychmiast zwróciła mu uwagę.

- Gdyby papież spojrzał na 42 tysiące osób zabitych w ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy, protestujących bez broni, bez niczego, jeśli zwróci się na to uwagę, to mam prawo się nie zgadzać z papieżem - dodał Trump.

CNN: fałszywe twierdzenie Trumpa

"Papież Leon XIV nie wydał żadnego oświadczenia, w którym stwierdziłby, że Iran może posiadać broń jądrową. W rzeczywistości papież wielokrotnie potępiał broń jądrową i jednoznacznie wzywał kraje świata do jej porzucenia" - przekazał CNN.

"Papież wypowiedział się również przeciwko wojnie, którą USA i Izrael rozpoczęły przeciwko Iranowi pod koniec lutego. Jednak wydawanie oświadczeń wzywających do zakończenia konfliktu to nie to samo, co wygłaszanie oświadczeń popierających posiadanie przez Iran broni jądrowej" - zwróciła uwagę stacja.

"Wielu krytyków wojny argumentowało, że dyplomacja jest najlepszym sposobem, aby uniemożliwić Iranowi zbudowanie takiej broni. Trump ma prawo twierdzić, że się mylą. Nieprawdziwe jest jednak twierdzenie, że to stanowisko samo w sobie oznacza, że ​​faktycznie stwierdzili, że Iran może posiadać broń jądrową" - wskazała.

Ewolucja wypowiedzi Trumpa: od "uważa" przez "powie" do "mówi"

Stacja CNN podkreśliła, że twierdzenia Trumpa dotyczące rzekomego stanowiska papieża Leona w sprawie posiadania przez Iran broni jądrowej nasiliły się w ciągu tego tygodnia.

W poście opublikowanym w mediach społecznościowych w niedzielę wieczorem, w którym obszernie skrytykował papieża, Trump napisał: "Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną". Później tego samego wieczoru Trump powiedział reporterom: "Nie lubimy papieża, który powie, że posiadanie broni jądrowej jest w porządku".

"Twierdzeń dotyczących tego, co papież rzekomo myśli i co papież rzekomo powie w przyszłości, nie dało się definitywnie obalić. Tym razem jednak twierdził, że papież Leon XIV powiedział, że Iran może mieć broń jądrową. Papież tego nie zrobił" - podsumowano.

OGLĄDAJ: "Rozpętała jeszcze większy dym niż wojenka z papieżem" Zobacz cały materiał