Świat Trump: będziemy robili interesy z Ukrainą i Rosją Oprac. Alicja Skiba |

Trump nie potwierdził telefonu do Muska. "Najważniejsze jest, że przywrócił to" Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TOM BRENNER / POOL

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Trump oddał swój głos w biurze wyborczym hrabstwa Palm Beach na Florydzie w towarzystwie swojej żony Melanii. Sobota była pierwszym dniem, w którym wyborcy w całej Florydzie mogą oddać swój głos w ramach wczesnego głosowania. Trump tym razem pojawił się w lokalu osobiście, choć w większości wcześniejszych głosowań używał krytykowanej przez siebie metody głosowania korespondencyjnego.

Trump oskarża o korupcję

Po oddaniu głosu, prezydent - z naklejką z napisem "zagłosowałem" w klapie marynarki - odpowiadał na pytania dziennikarzy. Oskarżył jednocześnie demokratów o "korupcję", odnosząc się do sytuacji w wyścigu o fotel senatora z Alaski, gdzie w wyborach startuje dwóch Danów Sullivanów - obecny republikański senator oraz nieznany dotąd były leśnik, jak i kandydatka demokratów Mary Peltola. Trump potwierdził, że polecił resortowi sprawiedliwości złożyć wniosek o zablokowanie certyfikacji wyborów, jeśli senator Sullivan je przegra.

- To nie powinno być dozwolone. Zarekomendowałem to Ministerstwu Sprawiedliwości. Przyjrzeli się sprawie, zgodzili się ze mną i poszli do sądu. Zobaczymy, co się stanie. Ale to czysta korupcja - mówił Trump.

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Prezydent o interesach z Rosją

Zapytany o potencjalną inwestycję w wielki projekt gazowego hubu na Alasce odmówił komentarza na temat tych doniesień, lecz mówił o ogólnym powrocie do biznesu z Rosją.

- Chcielibyśmy wrócić do życia, gdzie Rosja i Ukraina zawierają porozumienie, a wtedy bylibyśmy w stanie robić interesy z obiema stronami - powiedział Trump. Przypominał przy tym o zawartym z Kijowem porozumieniu surowcowym. - Z pewnością będziemy robili interesy z Ukrainą i z Rosją po tym, jak ta wojna się zakończy - dodał.

Rozmowy z Elonem Muskiem

Z kolei twierdząco odpowiedział na pytanie, czy odbył z właścicielem SpaceX Elonem Muskiem rozmowę o Starlinku, lecz odmówił zdradzenia szczegółów. Jeszcze w piątek prezydent deklarował, że nie rozmawiał z miliarderem, lecz obiecał, że to zrobi i "wyprostuje" problem ograniczenia funkcjonalności sieci satelitarnej dla ukraińskiego wojska.

W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że sieć działa tak, jak przed wprowadzeniem ograniczeń. Sam Musk w sobotnim wpisie po raz pierwszy przyznał, że wprowadził wcześniej ograniczenia prędkości satelitarnego internetu w Ukrainie, oskarżając ukraińskie wojsko o łamanie regulaminu usługi.

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Już 20 milionów głosowało

Prezydent jest jednym z ponad 20 mln Amerykanów, którzy dotąd oddali swój głos w wyborach, które zdecydują o nowym układzie sił w Kongresie oraz we władzach 36 stanów. Mimo że do dnia wyborów pozostało 10 dni, głos można już oddać w zdecydowanej większości kraju.