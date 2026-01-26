Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wdowa po żołnierzu komentuje słowa Trumpa. "To cios w serce dla nas, dla naszych rodzin"

2601N072X KNAPIK 01
Wdowa po żołnierzu oburzona słowami Trumpa
Źródło: "Fakty" TVN
Po głośnych słowach Donalda Trumpa, w których zakwestionował wkład sojuszników z NATO i sugerował, że w Afganistanie "trzymali się z tyłu" rodziny poległych żołnierzy mówią o "ciosie w samo serce" i domagają się stanowczego upomnienia się o honor polskich wojskowych. W tle pojawia się pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki zareaguje równie stanowczo jak Keir Starmer, który w Wielkiej Brytanii wprost skrytykował słowa Trumpa.

Starszy kapral Sławomir Wiśniewski był saperem. Dwa razy był w Afganistanie, raz w Iraku. Po trzeciej misji popełnił samobójstwo. Psychikę zniszczyło mu nieustające napięcie, ciągły kontakt z wrogiem i zastawianymi śmiertelnymi pułapkami, tak zwanymi IED - improwizowanymi ładunkami wybuchowymi.

Zespół stresu pourazowego czy stresu pola walki nie dotyka tych, którzy trzymają się z dala od pola walki. A tak według prezydenta USA Donalda Trumpa w Afganistanie mieli postępować żołnierze NATO, w tym polscy. - Trzymali się trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu - mówił Trump w czwartkowym wywiadzie dla Fox News.

"Nasze dzieci to słuchają"

Jego słowa oburzają rodziny polskich żołnierzy. - To co powiedział Trump jest niegodne. To jest cios w serce dla nas, dla naszych rodzin. Nasze dzieci to słuchają - podkreślała Katarzyna Mańkowska, wdowa po polskim żołnierzu działająca w Stowarzyszeniu Rodzin Poległych Żołnierzy "Pamięć i Przyszłość".

Czytaj więcej: Tak walczyliśmy u boku Amerykanów w Afganistanie

Stowarzyszenie w petycji domaga się od Ministerstwa Spraw Zagranicznych interwencji, a od Karola Nawrockiego zajęcia jednoznacznego negatywnego stanowiska wobec krzywdzącej wypowiedzi Trumpa.

Karol Nawrocki tak odpowiedział na to w niedzielę: - Jestem przekonany, że prezydent Trump nie myślał wtedy o Polsce, bo nie po to 48 godzin wcześniej mówił o polskich żołnierzach great warriors (świetni wojownicy), wielokrotnie to powtarzając.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rodziny poległych chcą reakcji rządu i Nawrockiego. "Cios w samo serce"

Rodziny poległych chcą reakcji rządu i Nawrockiego. "Cios w samo serce"

Polska
Blisko dwie dekady, dziesiątki tysięcy żołnierzy. Tak walczyliśmy w Afganistanie

Blisko dwie dekady, dziesiątki tysięcy żołnierzy. Tak walczyliśmy w Afganistanie

Brytyjczycy i Niemcy reagują

Tymczasem to, co mówi wdowa po polskim żołnierzu, niemal słowo w słowo powtórzył premier Wielkiej Brytanii. - Uważam, że wypowiedź prezydenta Trumpa jest obraźliwa i szczerze mówiąc odrażająca. Nie dziwi mnie, że tak bardzo dotknęła rodziny żołnierzy, którzy zginęli lub zostali ranni - stwierdził Keir Starmer.

Donald Trump błyskawicznie zareagował na te słowa, chwaląc postawę Brytyjczyków. "Wspaniali, odważni żołnierze, kochamy was" - napisał.

Także minister obrony Niemiec Boris Pistorius skrytykował wypowiedź prezydenta USA. Słowa Trumpa uznał za "nieprzyzwoite i pozbawione szacunku" dla poległych. - Mam wielki szacunek dla osiągnięć amerykańskiego narodu i naszego sojusznika USA w minionych 70 latach. Szacunek wymaga jednak wzajemności. Mówienie w ten sposób o poległych sojusznikach jest nieprzyzwoite, pozbawione szacunku - powiedział Pistorius w niedzielę wieczorem w niemieckiej telewizji publicznej ARD.

Szef niemieckiego resortu obrony przypomniał, że po ataku terrorystycznym na USA 11 września 2001 roku "wszyscy stanęli po stronie USA". - Twierdzenie, że było inaczej, jest po prostu nieprawdziwe - podkreślił. Przeprosiny ze strony Trumpa byłyby jego zdaniem "wyrazem przyzwoitości, szacunku i zrozumienia, ale wszyscy wiemy, jak funkcjonuje amerykański prezydent".

Ambasador chwali polskich żołnierzy

Burzę po słowach Trumpa stara się jedynie załagodzić Thomas Rose, ambasador USA w Polsce. W dwóch komentarzach na portalu X napisał, że dorobek polskich żołnierzy jest szanowany i podziwiany przez wszystkich Amerykanów i wszyscy cenią też wspaniałych polskich przywódców Karola Nawrockiego i Donalda Tuska. "Nasza wspólna siła nadal opiera się na wzajemnym szacunku, który czyni sojusz wspaniałym i wyjątkowym" - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Walczył w Afganistanie. Generał Polko odpowiada Trumpowi

Walczył w Afganistanie. Generał Polko odpowiada Trumpowi

Polski generał o "wyrazie twarzy amerykańskich dowódców"

Polski generał o "wyrazie twarzy amerykańskich dowódców"

Polska

W kolejnym poście podkreślił, że "lojalność, solidarność i wspólne przekonania, które zademonstrowała Polska i jej naród", to coś, czego naród amerykański nigdy nie zapomni. "Nie był to gest symboliczny – był to znaczący, operacyjny i decydujący element naszego sukcesu" - podkreślił, nazywając Polską rodziną Stanów Zjednoczonych.

33 tysiące żołnierzy i pracowników, 45 ofiar

Po zamachach na World Trade Center 11 września 2001 roku Sojusz Północnoatlantycki po raz pierwszy - i dotychczas jedyny - powołał się na artykuł 5. traktatu waszyngtońskiego, stanowiący o wspólnej obronie w razie ataku na jednego z sojuszników. Wówczas do Afganistanu, obok sił Stanów Zjednoczonych, wkroczyły wojska wielu państw NATO, w tym Polski.

Polska poparła rozpoczętą w 2001 roku przez USA operację Enduring Freedom, a w 2002 roku wydzieliła do niej kontyngent złożony z żołnierzy jednostki specjalnej GROM, saperów i logistyków. W następnych latach sukcesywnie powiększała kontyngent. W misji w Afganistanie udział wzięło ponad 33 tysiące polskich żołnierzy i pracowników wojska.

W latach 2002-2021 zginęło tam 44 polskich żołnierzy oraz jeden pracownik wojska.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/akw

Źródło: "Fakty" TVN, tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: arch. prywatne

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAPolscy żołnierze w AfganistanieAfganistanNATOKeir StarmerWielka BrytaniaKarol NawrockiMateusz MorawieckiDonald Tusk
Czytaj także:
shutterstock_2237402455
Sprzedaż detaliczna, PKB i stopa bezrobocia. Taki będzie tydzień w gospodarce
BIZNES
W zlikwidowanym laboratorium było ponad pół tony klofedronu
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium
Wrocław
Liderzy zaufania - styczeń 2026 r.
Sondaż zaufania do polityków. Komu rośnie, komu spada
Polska
imageTitle
Świątek wkrótce gra o ćwierćfinał Australian Open
EUROSPORT
imageTitle
To musiało boleć. Potężne uderzenie prosto w twarz
EUROSPORT
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Alert RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu".
METEO
Adam Szłapka
Politycy PiS w relacjach z USA "nie traktują Polski poważnie". "Jak wasala, ubogiego krewnego"
Polska
Funkcjonariusze meksykańskiej Gwardii Narodowej w Salamance
Krwawy atak na boisku piłkarskim. 11 osób nie żyje
Świat
31-letniemu kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
Bez prawa jazdy, za to z promilami. Próbował uniknąć kontroli
Katowice
Zima, kolej, tory
Gołoledź nie tylko na drogach. Odwołane i opóźnione pociągi
METEO
Awaria taboru, utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria pociągu na stacji Warszawa Zachodnia. Opóźnienia
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Odwołane zajęcia w szkołach i przedszkolach. Z powodu pogody
Szczecin
Z salonu skradziono włosy warte 800 tysięcy złotych
Zamaskowany sprawca ukradł włosy warte 800 tysięcy złotych. Zatrzymano 29-latka
WARSZAWA
Agenci federalni USA obok Alexa Prettiego
Nie trzymał broni tylko telefon. Nagranie przeczy temu, co mówi administracja Trumpa
Świat
Czołowe zderzenie, siedem osób w szpitalu
Siedem osób, w tym troje dzieci, w szpitalu
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_1707579733
Rekordowe wyniki w polskich portach
BIZNES
imageTitle
Obrończyni tytułu za burtą Australian Open
EUROSPORT
bangor crash
Katastrofa prywatnego samolotu. Startował podczas burzy śnieżnej
Świat
Wójt wsparł między innymi remont garażu przy remizie OSP Sąsiadka
Spełnia obietnicę, co miesiąc oddaje 10 procent pensji
Lublin
"Toksyczne działanie pleśni jest bardzo poważne"
Na ścianach siłowni wyrosły grzyby. "To miejsce powinno zostać zamknięte"
Mateusz Mżyk
43 min
15
"W porównaniu z tym, co było 20 lat temu, to jest kosmos"
Wywiad medyczny
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Dwuletnia dziewczynka postrzelona z broni myśliwskiej
Polska
imageTitle
Słoweńcy komentują decyzję o wycofaniu się z konkursu. "Zostaliśmy skrzywdzeni"
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Wojna frakcji w PiS. "Ludzie boją się, mają rodziny na utrzymaniu"
Patryk Michalski, Dariusz Kubik
Protestujący gromadzą się przed biurami ICE w Minneapolis
Obama o "sygnale alarmowym dla nas wszystkich", Clinton o "jednym z tych momentów"
Świat
Antyamerykański billboard na placu Enqelab w centrum Teheranu
Córka ważnego irańskiego urzędnika wyrzucona z pracy na amerykańskiej uczelni
Świat
Filipiński członek załogi statku towarowego M/V Devon Bay otrzymuje pomoc po zejściu ze statku
Katastrofa statku. Nie żyje 15 osób, wielu zaginionych
Świat
34. finał WOŚP
Kolejny rekord WOŚP, Kaczyński o koalicji z Braunem, groźna gołoledź
TO WARTO WIEDZIEĆ
Opady marznące, śnieg z deszczem
W wielu miejscach przyda się parasol
METEO
34. Finał WOŚP
Rekordowe zakończenie Finału. Tak go relacjonowaliśmy
RELACJA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica