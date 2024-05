Trump o "absolutnie ustawionym procesie". "Jeśli mogą zrobić to mnie, mogą to zrobić każdemu"

Będziemy się odwoływać od tego oszustwa - przekazał w piątkowym oświadczeniu Donald Trump. Dzień wcześniej ława przysięgłych w sądzie stanowym na Manhattanie w Nowym Jorku uznała byłego prezydenta winnym 34 zarzutów fałszowania dokumentacji biznesowej. Trump ocenił, że "był to absolutnie ustawiony proces". - Jeśli mogą zrobić to mnie, mogą to zrobić każdemu - powiedział.

W czwartek ława przysięgłych w sądzie stanowym na Manhattanie w Nowym Jorku uznała byłego prezydenta Donalda Trumpa winnym 34 zarzutów fałszowania dokumentacji biznesowej w związku z ukrywaniem zapłaty za milczenie aktorki porno Stormy Daniels podczas kampanii wyborczej 2016 roku na temat ich rzekomego stosunku seksualnego. Został tym samym pierwszym w historii prezydentem USA skazanym w sprawie karnej.

Trump: będziemy odwoływać się od tego oszustwa

Trump, ponownie ubiegający się o urząd, wygłosił w piątek oświadczenie w tej sprawie. Zapowiedział złożenie apelacji od czwartkowego rozstrzygnięcia. - Będziemy odwoływać się od tego oszustwa - stwierdził. Ocenił, że "był to absolutnie ustawiony proces". - Jeśli mogą zrobić to mnie, mogą to zrobić każdemu - powiedział Trump.

Stwierdzi, że proces i wyrok w jego sprawie to wynik "współpracy z Białym Domem i Departamentem Sprawiedliwości". - To jest robione przez (prezydenta Joe) Bidena i jego ludzi. Nie wiem, czy Biden cokolwiek wie, czy zdaje sobie z czegokolwiek sprawę. Co nie zmienia faktu, że to on jest prezydentem - mówił.

Ocenił, że "nigdy nie powinno się to wydarzyć w przyszłości innym prezydentom". - Tu nie chodzi o mnie, chodzi o coś większego niż Trump, coś większego niż ja, coś większego niż moja prezydentura - mówił.

Donald Trump TVN24

"Będziemy dalej walczyć"

- Opinia publiczna rozumie, o co tutaj toczy się gra. To jest absolutna parodia sprawiedliwości, ustawiony proces - kontynuował Donald Trump. - Będziemy dalej walczyć, Ameryka będzie znów wielka - przekazał.

- Chcą wygrać w sądach, bo wiedzą, że nie wygrają przy urnach - dodał. Powiedział także, że w ciągu 10 godzin od werdyktu ławy przysięgłych na jego kampanię wpłynęły darowizny w wysokości 49 milionów dolarów.

Wcześniej oświadczenie w tej sprawie wystosowali doradcy sztabu Trumpa - Chris LaCivita i Susie Wiles. "Zaledwie kilka minut po ogłoszeniu wyroku sfingowanego procesu nasz cyfrowy system pozyskiwania funduszy został przytłoczony wsparciem i mimo tymczasowych opóźnień w internecie spowodowanych dużym ruchem prezydent Trump zebrał 34,8 mln dolarów od drobnych darczyńców" - zadeklarowali.

Autorka/Autor:ks/dap

Źródło: TVN24, PAP