Trooping the Colour. Karol III przejechał konno przez Londyn. Brytyjczycy świętują oficjalne urodziny króla

W sobotę Brytyjczycy świętują Trooping the Colour, czyli oficjalne urodziny króla Karola III. Monarcha przejechał na koniu przez Londyn, gdzie odbywa się parada. Troje członków rodziny królewskiej otrzymuje z tej okazji nowe honorowe role w armii. Dlaczego uroczystości odbywają się dziś, a nie w listopadzie? Wyjaśniamy.

Trooping the Colour to uroczysta parada wojskowa wraz z przeglądem wojska, która odbywa się co roku w czerwcu w centrum Londynu z okazji oficjalnych urodzin monarchy. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano ją na cześć Karola III.