Francuskie media: polski premier pogodził dwóch przywódców

"Le Figaro", w nawiązaniu do nieporozumień francusko-niemieckich, zauważyło, że powrócono do debaty pomiędzy państwami, które chcą bardziej wspierać Kijów w obronie przed rosyjską agresją, i tymi, które hamują tę pomoc "ze strachu, (własnego) interesu lub przekonań ideologicznych".

Wolta Francji "zmienia równowagę sił"

Dziennik podkreślił, że nagła wolta Francji w stosunku do Kremla "zmieniła równowagę sił i być może przetasowała karty w polityce Rosji i Ukrainy na kontynencie". Paryż "dołączył do stanowczego obozu, tworzonego dotychczas głównie przez Wielką Brytanię i kraje Europy Wschodniej - najbardziej narażone na rosyjskie zagrożenie, które na własnej skórze doświadczyły inwazji swojego potężnego sąsiada" - czytamy na łamach "Le Figaro".

"L'Express": Tusk pogodził Macrona i Scholza

Przypominając słowa Emmanuela Macrona, który nie wykluczył wysłania w przyszłości zachodnich wojsk na Ukrainę, tygodnik ocenił, że "nigdy wcześniej ton między prezydentem Francji a kanclerzem Niemiec nie był tak gorący". Zdaniem "L'Express", przyczyniły się do tego również lekceważące komentarze Macrona w stosunku do Niemiec w sprawie pomocy wojskowej dla Kijowa. Choć lutowe oświadczenie prezydenta Francji pozostawiło go początkowo w izolacji, to Macron "ma teraz poparcie Polski, krajów bałtyckich i Czech, które doceniają mobilizującą siłę jego przesłania" – podsumowuje "L'Express".