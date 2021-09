30 lat Trójkąta Weimarskiego. Spotkanie szefów dyplomacji Polski, Francji i Niemiec

W Weimarze odbyło się spotkanie szefów dyplomacji Polski, Francji i Niemiec - Zbigniewa Raua, Heiko Maasa i Jean-Yves Le Driana - w związku z 30. rocznicą utworzenia formatu Trójkąta Weimarskiego. Rau ocenił, że był to czas dojrzałości i dużych perspektyw na dalszą współpracę. Le Drian dodał, że ten format to "okazja do szczerych rozmów i szukania porozumienia".

Piątkowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego odbyło się na zaproszenie Maasa i było elementem jubileuszu 30-lecia powołania tego trójstronnego formatu.

- 30 lat temu nasi poprzednicy powołali to forum współpracy w ważnym dla Polski momencie transformacji ustrojowej i gospodarczej - zaznaczył Rau podczas konferencji prasowej kończącej jednodniowe spotkanie. - Bez współpracy z Francją i Niemcami nasza droga do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO byłaby dłuższa i trudniejsza, dziękuję za to partnerom z Paryża i Berlina - dodał szef polskiej dyplomacji.

- Trójkąt Weimarski założono w duchu współpracy i wspólnej odpowiedzialności za rozwój nowej Europy, to było ważne 30 lat temu i pozostaje ważne dziś - deklarował Maas. Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego opiera się na zaufaniu, jest bliska i unikatowa, ponieważ zbliża różne perspektywy - uzupełnił Rau.

Le Drian mówił, że "Trójkąt Weimarski to forum, które nadal stanowi bardzo ważną formę prowadzonego na różnych szczeblach dialogu między naszymi trzema krajami, współpraca w tym formacie to okazja do szczerych rozmów i szukania porozumienia".

- Nasze kraje mogą stać się źródłem inicjatyw na rzecz silniejszej, bardziej suwerennej i gotowej do przezwyciężania kryzysów Europy - dodał szef francuskiej dyplomacji.

Afganistan, Białoruś, Ukraina i Rosja wśród tematów rozmów

Tematem rozmów między ministrami były najbardziej aktualne zagadnienia polityki międzynarodowej, w szczególności sytuacja w Afganistanie, na Białorusi, Ukrainie i w Rosji. - Nie pozostawimy naszych polskich przyjaciół samych sobie w tym codziennym zagrożeniu i wyzwaniu związanym z nieakceptowalną instrumentalizacją niewinnych uchodźców wzdłuż granicy zewnętrznej Unii - mówił o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej Maas.

- Obecna sytuacja na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Białorusią jest wynikiem instrumentalnego wykorzystywania migrantów do wywierania presji politycznej na Unię Europejską, a także jej poszczególne państwa - zaznaczył Rau. Dodał, że Polska postrzega działania Białorusi jako destabilizujące sytuację "działania hybrydowe wsparte dezinformacją". Polski minister przekazał, że podzielił się ze swoimi odpowiednikami z Trójkąta Weimarskiego szczegółami dotyczącymi sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Podkreślił, że w tym momencie bardzo ważna jest europejska solidarność.

30 lat Trójkąta Weimarskiego

Trójkąt Weimarski został powołany w sierpniu 1991 roku w Weimarze przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych Polski – Krzysztofa Skubiszewskiego, Francji – Rolanda Dumasa i Niemiec – Hans-Dietricha Genschera.

Rau, kończąc swoje wystąpienie na konferencji prasowej, zaprosił swoich odpowiedników z Niemiec i Francji na kolejne spotkanie w tym formacie w Polsce.

