Bojkot radia, "pogarda władzy", "represje wobec wolności słowa". Zagraniczne media #PisząoPolsce

Polskie radio państwowe mierzy się z bojkotem, po tym jak usunięto wszelkie dowody, że piosenka sprzeciwu wobec partii rządzącej znalazła się na szczycie notowania publiczności - opisuje sytuację w Trójce brytyjski "The Times". Agencja Bloomberg zwraca uwagę, że to, co się stało w Polsce, przywołuje "porównania do komunistycznych represji wobec wolności słowa". BBC zwraca uwagę, że "zarzuty o cenzurowanie pojawiają się na tle oskarżania PiS o przekształcenie mediów publicznych w rządową tubę".