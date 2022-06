"Amerykanie nie powinni jeździć na Ukrainę". Nieznany los trzech z nich

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyznał, że nie wie, gdzie znajdują się trzej amerykańscy ochotnicy, którzy zaginęli w Ukrainie. Dwóch z nich pochodzi z Alabamy, trzeci to były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej. Rosyjskie media opublikowały zdjęcia przedstawiające najprawdopodobniej dwóch obywateli USA schwytanych podczas walk o Ukrainę, co może być pierwszym potwierdzeniem, że zostali wzięci do niewoli.

Joe Biden, wypowiadając się o amerykańskich ochotnikach, ponowił swoje wezwanie do obywateli Stanów Zjednoczonych, aby nie jechali do Ukrainy. - Otrzymałem na ten temat briefing. Nie wiemy, gdzie oni są, ale chcę powtórzyć: Amerykanie nie powinni jeździć do Ukrainy - powiedział, odpowiadając na pytania dziennikarzy w drodze do śmigłowca Marine One.