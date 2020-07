Student skazany na dziewięć lat kolonii karnej. Ambasador USA: to był teatr absurdu

28-letni student Uniwersytetu Północnego Teksasu i były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej, powiedział, że nie pamięta zdarzeń, do których doszło w Moskwie, ponieważ był pijany, gdy go zatrzymano, ale zaprzeczył zarzutowi.

"Teatr absurdu"

"Ten wyrok i kara dziewięciu lat za rzekome przestępstwo, do którego w oczywisty sposób nie doszło, są śmieszne" - stwierdził Sullivan. "Nie mogę nawet stwierdzić, że doszło do 'pomyłki wymiaru sprawiedliwości', ponieważ 'sprawiedliwość' nie była tu brana pod uwagę. To był teatr absurdu" - ocenił dyplomata. CNN zwraca uwagę, że żaden z wyższych rangą rosyjskich urzędników nie odniósł się do krytyki ze strony Sullivana.