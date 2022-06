Złapał dziecko, które wypadło z balkonu. "Mała jest cała i zdrowa"

We włoskim Treviso z balkonu na drugim piętrze wypadła czteroletnia dziewczynka. Świadkiem sytuacji był 28-latek, któremu udało się złapać spadające dziecko. - Nie czuję się bohaterem i nim nie jestem. Ważne jest to, że mała jest cała i zdrowa - mówi mężczyzna.

Gdy spojrzał w górę, zobaczył coś, co wprawiło go w przerażenie. Mała dziewczynka uczepiona była balkonu na drugim piętrze i dosłownie sekundę później zaczęła spadać. Mężczyzna zerwał się do biegu i z wyciągniętymi rękoma stanął pod balkonem. - Udało mi się ją złapać. Właściwie wpadła w moje ręce - mówi Lorenzo.

"Wstała i poszła po tablet"

Czterolatka to córka tunezyjskiej pary. Jak się okazało, że uratowana niemal cudem dziewczynka bawiła się tabletem na balkonie, gdy jej opiekunka była w środku. Kiedy urządzenie jej wypadło, przechyliła się i zawisła uczepiona elementu konstrukcji. To wtedy zobaczył ją młody mężczyzna i zdążył ją złapać, gdy spadała. - Nie czuję się bohaterem i nim nie jestem - stwierdził Lorenzo, cytowany przez dziennik "Corriere della Sera". Jak dodał, "ważne jest to, że mała jest cała i zdrowa". - Wciąż mam przed oczami obraz tej małej dziewczynki wiszącej na rękach na balkonie na drugim piętrze. I ciągle myślę, co by się stało, gdybym jej nie złapał - powiedział dziennikowi "Il Messagero".